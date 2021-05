Polițiștii, revoltați de lipsa adăposturilor pentru femeile agresate

Situație șocantă expusă de polițiștii din Argeș: victimele abuzurilor sexuale nu au, de multe ori, o locație în care să fie duse. Anchetatorii spun că există lege dată în 2015 ca primăriile să înființeze centre, dar nu au fost făcute. În județ există unul singur, care primește femei agresate de partenerii de viață.

Sub protecția anonimatului, polițiștii și-au spus mâhnirea după ce au anchetat mai multe cazuri de viol. Una dintre victime locuia cu cel care a abuzat-o sexual și atunci era nevoie să o scoată din locație pentru a o proteja. Numai că în Pitești nu au avut unde să meargă, pentru că nu există un astfel de centru. Practic, o lege dată în urmă cu 6 ani nu este pusă în aplicare și polițiștii sunt nevoiți să găsească alte și alte soluții alternative. De cele mai multe ori, găsesc sprijin la Direcția pentru Protecția Copilului ce are în administrare singura locație pentru victimele violenței în familie din județ. Dar asta înseamnă să meargă la zeci de kilometri. Dacă lucrează în Pitești, victimele nu mai pot ajunge la serviciu. Iar dacă au și copii la școală, situația este una complicată.

„Legați de mâini și de picioare”

Un alt caz șocant și în care anchetatorii au încercat să ajute o victimă a fost cel ai unei fete care locuia singură. Mama i-a murit, iar tatăl nu a mai ținut-o cu el și i-a dat o locuință. Fata a fost violată de un individ și nici măcar nu a avut curaj să îi spună părintelui. “Locuiesc singură și sunt în ultimul an de liceu. Tatăl meu îmi dă în jur de 100 de lei pe săptămână pentru cheltuieli. Nu îmi cumpăr haine. Mă descurc cu mâncarea și cu ce mai am la școală. Aștept să termin liceul și să mă angajez. Nu am avut curaj să îi spun de viol. I-am spus unei prietene și ea a anunțat și polițiștii. Acum îmi e teamă de momentul în care cel care m-a violat va fi liber. Dacă va veni să se răzbune? Polițiștii au încercat să mă ajute, să mă protejeze, mi-au dat încredere”, ne-a povestit victima.

“Ce să facem cu ea? Nu o putem duce la zeci de kilometri pentru că trebuie să meargă la școală. Centru în Pitești nu există. Pur și simplu, uneori simt că suntem legați de mâini și de picioare pentru că unii nu respectă niște cerințe care sunt într-o lege. Sub justificarea că nu sunt bani, victimele cui rămân? Sunt și ele tot ale comunității”, spune unul dintre anchetatori.

Centrul nu a existat niciodată printre proiectele primăriei

Am cerut un punct de vedere și de la autoritățile locale. Conducerea Primăriei Pitești este nouă și actualii edili ne-au spus că nu au găsit în planurile vechi nicio decizie legată de un astfel de centru. Practic, toată lumea a luat la cunoștință despre existența legii și atât. Acum, o mare parte din buget se duce la cheltuielile legate de pandemie, așa că nu este vreo speranță că în viitorul apropiat ar putea exista o astfel de locație.

“Legea dată în 2015 prevede ca victima să fie dusă în centru, în ultimă instanță. Înainte de asta există variantele legate de ordinele de protecție. Noi nu am refuzat niciodată și am ajutat victimele. Pe cele majore le-am dus la centru, pentru cele minore am stabilit măsuri de plasament. Dacă nu există justificare, centrele primăriilor nu vor apărea pentru că este vorba despre multe cheltuieli. Iar legea cere aceste justificări”, spune Iuliana Matei, directorul DGASPC Argeș.