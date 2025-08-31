Pompierii români ajută la stingerea incendiilor din zona Atenei. Un nou contingent a ajuns în Grecia

Un nou contingent format din 40 de pompieri români a preluat misiunea de sprijin în Grecia, unde va continua intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație și monitorizarea zonelor cu risc ridicat din estul Atenei.

Echipajele dispun de nouă mijloace tehnice aflate deja pe teritoriul elen, între care autospeciale de stingere de diferite capacități, o cisternă de 30.000 de litri, autospeciale pentru intervenții rapide și comunicații, precum și vehicule de transport, asigurând astfel continuitatea intervențiilor.

În ultimele două săptămâni, pompierii români retrași din misiune au participat la stingerea incendiilor din regiunea Attica de Est, în localități precum Keratea și Lefka.

Totodată, au desfășurat sesiuni de instruire și exerciții comune alături de colegii lor greci și francezi, pentru a-și adapta pregătirea la specificul zonei.

Misiunea pompierilor români face parte din modulul specializat pentru stingerea incendiilor de pădure și vizează intervenția rapidă la focarele identificate de autoritățile elene.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis că România rămâne angajată în sprijinirea partenerilor din Grecia și în consolidarea cooperării în domeniul protecției civile și al intervențiilor internaționale în situații de urgență.