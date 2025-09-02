Prenume de copii interzise în România. Ce trebuie să eviți când mergi la ofițerul stării civile

"Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere. Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole şi a altora asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului, după caz", se arată în art. 84, alin.2, Cod Civil.

Ofițerul stării civile poate respinge numele propus de părinte și refuză înregistrarea unor astfel de nume. Părinții pot contesta decizia în instanță.

Prenume interzise

De asemenea, ofițeul sării civile nu poate înregistra prenume precum Adolf Hitler, Benito Mussolini, Iosif Stalin, Vladimir Lenin, Osama bin Laden,,Abu Bakir al-Bagdadi dar sunt acceptate Osama și Abu Bakr pot fi acceptate deoarece sunt nume arabe comune.

Nu sunt acceptate nici prenume religioase sau mitologice, precum Sfântul Petru, Hristos, Sântămări, Zeus, Isis, Thor, Satana, Dracula. Și nici numele de supereroi, precum Spider-man, Superman, Batman, Iron Man.

Unii părinți au ales, în ultimii ani, prenume ca Amorel, Lămâia, Strugurel, Televizor, Rândunel, Struț, Termopan, Portocală, Papanaș, Expertiza, Sentiment-Brusli, Făt-Frumos, Leuștean, Semaforul, Milion, Seif, Judecător, Strălucirea, Ilegitim, Piersica, Roberto-Bagio, Mariano-Monamour, Tom-Mac-Bil-Bob-Constantin. Ofițerul stării civile este obligat să le respingă.

Nume alese de români în 2016

Potrivit Anuarului Statistic al României din anul 2016, mii de români au nume de animale, păsări, ţări, fructe, instrumente muzicale, culori, copaci şi organe anatomice, potrivit gândul.ro. Cele mai frecvente sunt:

Curcă (4.618 de persoane)

Bucă (2.996)

Flocea (1.728)

Păsărică (1.628)

Sula / Sulă (1.123)

Labă (881)

Nebunu (850)

Bounegru (611)

Rău (606)

Labău (588)

Mortu (581)

Sulică (540)

Blegu (515)

Belibou (507)

Găleată (276)

Bucilă (228)

Puţică (244)

Pipi (226)

Muia (233)

Beţivu (219)

Boubătrân (119)

Oasenegre (109)

Polonic (95)

Jegu (90)

Patron (88)

Nespălatu (71)

Belivacă (69)

Portocala (65)

Găinaţ (61)

Gunoi (50)

Lopată (34)

Regulatu (27)

Castron (25)

Ministru (22)

Lămâia (18)

Mucu (16)

Sfârc (16)

Păcătos (11)

Preşedinte (10)

Bulan (7)

Curu (6)

Coi (4)

Ticălos (4)

Poliţia (3)

Justiţia (2)

Facultatea (2)

Expertiza (1)

Farmacia (1)

Prostu (1)

Semafor (1)

