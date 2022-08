Propunerile antitragedie ale polițiștilor. Sancțiuni pentru aparținătorii care nu supraveghează bolnavii psihic

Inițiativa modificării legislației a venit ca urmare a faptului că polițiștii se confruntă cu un număr tot mai mare de cazuri de bolnavi cu tulburări psihice care devin violenți sau comit infracțiuni. În majoritatea situațiilor, cei care tulbură liniștea și ordinea publică, provoacă distrugeri, loviri sau alte violențe sunt duși la un spital de specialitate, stau internați o perioadă și sunt externați cu „stare ameliorată”, revenind în același mediu în care au încălcat legea. Astfel, bolnavii psihic au devenit o problemă foarte gravă, pe care toată lumea se fereşte să o trateze.

Solicitarea a fost înaintată de Consiliul Teritorial Argeş, în septembrie anul trecut, unui cabinet parlamentar din Circumscripția Electorală 3 din județul Argeș şi se află în lucru.

Pentru completarea Legii 487 din 2002, a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice se cere: „Introducerea unui articol prin care reprezentanții legali ai persoanelor cu tulburări psihice să fie responsabilizați cu privire la riscul pe care aceștia îl prezintă cu privire la ei și alte persoane. Aparținătorilor trebuie să li se pună în vedere ca atunci când externează pacientul, să îl supravegheze. Dacă constată o deteriorare a stării de sănătate sau că nu își ia tratamentul, să anunțe medicul, poliția etc., ca să se poată face internarea nevoluntară. Trebuie responsabilizat și personalul medical care stabilește tratamentul, să anunțe Direcția de Sănătate Publică, unitatea de poliție și structura de asistență socială de pe raza teritorială în care locuiește persoana respectivă, despre faptul că acesta poate prezenta pericol iminent în cazul în care nu își urmează tratamentul. Una dintre modificări se referă la transportul acestor pacienți. Ambulanțele ar trebui să fie dotate cu dispozitive speciale, de exemplu curele din piele, care să nu îi rănească, ci doar să îi imobilizeze, ca să nu-şi facă rău lor sau personalului care îi însoțește”, a explicat pentru Jurnalul unul dintre membrii Consiliului Teritorial Argeş.

Schizofrenic lăsat „la aer” și la hărțuit eleve

În propunere este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani pentru aparținătorii care nu respectă normele legale şi bolnavii pe care ar trebui să îi monitorizeze comit infracțiuni. „La Câmpulung Muscel, un bolnav de schizofrenie, în vârstă de 36 de ani, se afla în grija mamei. Femeia era pensionară și o dată pe zi, îl lăsa o oră, două, să iasă pe afară, singur. El se ducea la o școală din apropiere și pipăia fetele, se lua de ele. După ce l-am depistat şi am aflat istoricul medical, ne-am dus la uşă şi am luat-o la întrebări pe mamă. Ştiţi ce ne-a zis? Că iese şi el puţin la aer. Ce vrem, să-l ţină doar în casă? Nu, noi voiam să-l supravegheze, că îl luase pe semnătură din spital! Nu am avut ce să-i facem!”, ne-a povestit un ofiţer al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Argeş.

„Pentru infracţiunile pe care le comit bolnavii psihic, din cauza procedurii greoaie, poliţiştii preferă să-i ducă direct la spital, în loc să le facă dosar penal, să ceară expertiză, să-l ducă la procuror, la instanță etc. Simplifică şi îl duc direct, că oricum, în cel mai fericit caz, tot acolo ajunge. Legea trebuie să protejeze victima, nu infractorii”, a mai spus acesta.

Mobilizarea Asistenței sociale

În document se solicită și modificarea regulamentelor la Direcțiile de Sănătate Publică. Concret, se cere înființarea unui birou de control al asistenței medicale pentru persoane cu probleme psihice.

O altă schimbare ar viza asistenții sociali, în atribuțiile lor urmând să fie introduse și cele de monitorizare a persoanelor cu dizabilități psihice. „Fiecare primărie are Serviciu de Asistență Socială. Funcționarii de acolo se limitează doar la a face anchete sociale. Ar trebui să meargă măcar o dată pe lună acasă la cei cu dizabilități psihice, să vadă în ce condiții trăiesc, dacă au grijă de igiena personală, dacă iau tratamentul sau comportamentul lor este modificat”, mai spun reprezentanţii CTAG.

Pacienţii agitaţi, coşmarul ambulanţierilor

O modificare legislativă ar fi binevenită pentru personalul ambulanţelor, care deseori abia face faţă pacienţilor cu probleme psihice. „Am avut doi pacienţi cu probleme psihice pe care nu pot să-i uit. Primul, fiul unui fost director de bancă, trebuia dus la Spitalul de Psihiatrie Jebel. Era foarte agitat şi nu voia să urce în ambulanţă. Eram cu doi poliţiști, l-am luat cu binişorul şi în cele din urmă a urcat. L-am aşezat pe targă, dar se tot smucea. Ţipa şi ne ameninţa. Urla că el nu vrea să meargă la spital, că nu-i mai dau drumul de acolo. L-am minţit că îl ducem la o evaluare şi că trebuie să se poarte frumos, să stea cuminte, altfel, chiar n-o să-l mai lase să plece acasă. Aşa s-a liniştit. La al doilea ne-au chemat după ce a aruncat cu pietre într-o primărie. Când a văzut poliţia şi ambulanţa a început să facă mai urât. Nici nu l-am pus bine în maşină că voia să coboare. Abia puteam să-l ţinem trei oameni. Până la urmă l-am dus la psihiatrie, dar tot drumul ne-a făcut probleme”, povestește Marian C., şofer de ambulanţă.

Polițiștii speră ca propunerile lor, desprinse din ceea ce au trăit pe teren, să fie prinse într-un proiect de lege. Chiar dacă este un lucru de durată, ei speră ca legislația să fie îmbunătățită în cele din urmă.

Medicul psihiatru Victoria Irimia, membru al Asociaţiei Europene de Psihiatrie, a declarat că 1% din populaţie suferă de afecţiuni psihice. Acesta a mai spus că legislaţia ar trebui modificată ca asistenţii sociali să poată fi angajaţi să îi supravegheze pe cei care au tulburări de această natură, pentru a sprijini munca psihiatrilor.

Corpul Național al Polițiștilor - Consiliul Teritorial Argeș a mai propus să fie completată cu alte 14 infracțiuni anexa din legea potrivit căreia judecătorii dispun prelevarea de probe biologice și introducerea acestora în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, la persoane condamnate. Printre propuneri se numără: infracțiunea de șantaj, distrugere prin incendiere, hărțuire sexuală, folosirea unui minor în scop de cerșetorie, incest, racolarea minorilor în scop sexual.

