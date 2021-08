Ramona Ioana Bruynseels, mesaj tranșant în ziua Bucharest Pride: Avem suficient circ, nu e nevoie de mai multă tensiune!

Ramona Ioana Bruynseels, candidat la alegerile prezidențiale din 2019, afirmă că România zilelor noastre are suficient de multe probleme și că nu este nevoie de mai mult „circ, spectacol și tensiune”, în ziua în care are loc Bucharest Pride.

Parada LGBT este o provocare, crede Ramona Ioana Bruynseels, un eveniment care va crea mai mult scandal și conflict în societate.

„Nu sunt de acord cu organizarea paradei LGBT de azi. Consider că un astfel de eveniment este o provocare menită să reactiveze scandalul și conflictul din societatea romanească și fac un apel către cei care mă urmăresc să nu cădem în această capcană. Atat personal cât și în calitate de politician, consider că este corect să respectăm opțiunile personale ale fiecărui om atunci când este vorba despre viața sa privată. Fiecare dintre noi are dreptul la fericire, la împlinire și realizare personală. În același timp însă, este inacceptabil ca în numele opțiunilor personale să aducem atingere drepturilor celorlalți, încercând impunerea unor chestiuni minoritare majorităților.



În România noastră tristă, în care doi gemeni cad de la balcon în timp ce mama este live pe Facebook, în România noastră în care de la mic la mare și indiferent de orientare sexuală, cetățenii sunt ABUZAȚI prin LIPSA DE GRIJĂ și NEGLIJENȚA statului, consider că avem suficient circ si nu e nevoie de mai mult spectacol, de blocarea circulației si de provocarea celorlalți pentru a obține reacții și a crește o mișcare în acest fel”, transmite Ramona Ioana Bruynseels.