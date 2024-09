România va primi 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția zonelor afectate de inundații

Potrivit europarlamentarului social-democrat, premierul român a vorbit cu președinta CE despre ajutorul de care are nevoie România pentru refacerea zonelor inundate.

„Pentru claritate, premierul Marcel Ciolacu este cel care a discutat direct cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, toate aceste aspecte. De aceea, europarlamentarii PSD, cu sprijinul grupului social-democrat din Parlamentul European, au fost cei mai vocali în a susține direct revendicările României încă de săptămâna trecută, imediat după producerea tragicelor evenimente. În acest sens, am interpelat Comisia Europeană, am lucrat la rezoluția legislativului european și am solicitat, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul UE, declanșarea de urgență a mecanismelor financiare pentru susținerea persoanelor și zonelor afectate de inundații”, a transmis europarlamentarul.

Victor Negrescu mai spune că rezoluția solicită Comisiei Europene sǎ accelereze mobilizarea fondurilor pentru ţările afectate şi punerea la dispoziţie a tuturor tipurilor de sprijin tehnic şi financiar.

Declarația a fost făcută ca urmare a contrelor dintre liberali și social-democrați provocate de absența premierului Marcel Ciolacu de la o întâlnire cu Ursula von der Leyen despre inundațiile din Europa.

„România nu a fost reprezentată de premierul Ciolacu la întâlnirea Ursulei von der Leyen cu prim-miniștrii din mai multe țări din Europa Centrală, afectate de inundații. Premierul Ciolacu are de dat o explicație românilor afectați”, a scris, vineri, pe Facebook, liderul PNL Nicolae Ciucă.

În replică, Marcel Ciolacu a spus că, probabil, mesajul nu a fost scris de Ciucă.

„Îmi pare rău de postarea domnului Ciucă. Dânsul doar trebuia să fie atent la agenda mea publică, eu am avut CSAT. Mai mult, pentru că m-ați întrebat, am avut o discuție cu președinta von der Leyen când se deplasa spre Polonia, am avut o discuție cu primul ministru al Poloniei, și nu în ultimul rând am avut o discuție cu cancelarul Nehammer. Deci ne-am coordonat. (...) Cred că am fost mai util românilor aici. (...) Eu nu cred că domnul Ciucă a scris acea postare, asta e părerea mea personală. Nu cred că i-a spart contul, dar fiecare dintre noi avem niște colaboratori”, a transmis Marcel Ciolacu.