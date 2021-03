România lui Kafka: testezi și te trezești în carantină

Creșterea continuă a numărului de cazuri noi, pe de o parte, și decizia guvernanților de a nu lua măsuri la nivel național, indiferent de situația epidemiologică, ci pe bucățele, fără a schimba criteriile pe baza cărora sunt impuse restricțiile, va accentua și mai mult situația absurdă care se înregistrează în România. Practic, vor fi pedepsite și trecute în carantină doar județele și localitățile care testează oamenii, în timp ce altele, care fac doar câteva teste pe zi, vor rămâne în zona verde, fără restricții. Epidemiologii și specialiștii în statistică au avertizat, încă de acum două săptămâni, că, pentru o estimare corectă a prevalenței infectărilor în rândul populației și decizii echitabile privind restricțiile, decidenții trebuie să ia în calcul și numărul de teste făcute în fiecare județ, dar și procentul de teste pozitive din numărul total efectuat.

„Nu luăm în calcul niciun lockdown”, a declarat, miercuri, premierul Florin Cîțu, care anunțat că nu este cazul de noi restricții și că măsura de a restricționa circulația cu o oră în plus, adică după ora 22.00 și nu după 23.00, cum a fost până acum, „va face diferența”. În ciuda numeroaselor avertismente făcute de către medici, în ultima săptămână, Cîțu a respins toate restricțiile suplimentare și propunerile venite de la specialiștii în epidemiologie, argumentând că în România „lucrurile merg foarte bine”. „Au fost estimări că vom avea 10.000 de cazuri de infectare în martie, nu suntem acolo. Estimările sunt estimări, nu s-au adeverit”, a mai spus premierul.

Teste puține, cazuri puține

Nici nu aveau cum să se adeverească, atâta vreme cât mai bine de un sfert dintre județele țării fac în mod sistematic mai puțin de 200 de teste zilnic și unde, implicit, și rata de infectare la mia de locuitori este foarte scăzută. În județul Vrancea, spre exemplu, potrivit datelor defalcate publicate de Ministerul Sănătății pe platforma data. gov.ro, în ultima săptămână (4 - 10 martie) s-au făcut doar 1.289 de teste. Adică o medie de 184 de teste pe zi în tot județul, care are o populație rezidentă de peste 317.000 de locuitori. Din cauza numărului mic de teste și incidența infectărilor în acest județ a rămas sub 1 la 1.000 de persoane. Județul Caraș-Severin a stat și mai prost în aceeași perioadă luată în calcul: 1.114 teste efectuate în ultimele șapte zile. Adică o medie de 159 de teste pe zi, la aproape 270.000 de locuitori. Și aici, incidența infectărilor a rămas foarte scăzută, de 1,11 la mia de locuitori și, prin urmare, se află în scenariul verde.

Lockdown pentru premianți

În timp ce unele județe fac sub 200 de teste pe zi, altele ajung și la 1.500 -1.700 sau chiar peste 7.000, în Capitală. Practic, sunt doar 2 - 3 județe care fac peste 1.000 de teste zilnic și Bucureștiul. În județul Timiș, spre exemplu, au fost făcute 10.092 de teste în perioada 4 - 10 martie, adică o medie de 1.442 de teste/zi. Implicit, și incidența cazurilor de infectare la mia de locuitori a fost cuprinsă între 5,2 și 5,6. La nivelul municipiului Timișoara incidența este de peste 7 la 1.000 de locuitori. Consecința: Municipiul Timișoara și mai multe comune din Timiș au intrat, de la începutul acestei săptămâni, în carantină. Practic, în prezent, autoritățile din țara noastră nu fac decât „să premieze repetenții și să penalizeze premianții”, după cum spunea și medicul și cercetătorul Octavian Jurma.

Decizii inechitabile

Jurnalul a mai semnalat și săptămâna trecută că autoritățile din România iau decizii cu privire la pandemia COVID-19 doar pe baza unui singur indicator, și anume incidența cumulată la 14 zile la 1.000 de locuitori, fără să se țină cont și de alți indicatori mai importanți. Astfel, s-a ajuns la anomalia ca județele care testează oamenii să fie penalizate pentru asta, fiind trecute în zona roșie, în timp ce altele, care fac doar câteva teste pe zi, rămân în zona verde, fără restricții. Deciziile privind restricțiile ar trebui luate ținând cont nu numai de incidența cazurilor de COVID, ci și de testare și de rata de pozitivare a testelor, metodă care ar permite o estimare corectă a prevalenței infectărilor în rândul populației și la decizii mai echitabile, se arată într-o analiză publicată, pe 1 martie, de statisticienii de la Graphs.ro.

Peste 5.200 de cazuri noi de COVID

Alte 5.236 de cazuri de COVID19 au fost raportate în România, de miercuri până joi, iar peste 1.100 dintre acestea sunt în București, potrivit datelor transmise, ieri, de Grupul de Comunicare Strategică. În ultima zi s-au înregistrat 96 de decese, iar în secțiile de Terapie Intensivă sunt internați 1.171 de pacienți, un record pentru acest an.

Pentru zonele care nu raportează testările sau numărul de teste săptămânale la 100.000 locuitori este sub 300, nivelul de risc (bazat atât pe incidență, cât și pe rata de pozitivare a testelor) nu poate fi evaluat, se arată într-o analiză realizată de Graphs.ro.

Conform criteriilor Consiliului European, în România sunt județe - precum Caraș-Severin sau Vrancea, spre exemplu - care procesează prea puține teste pentru a putea fi evaluate, arată statisticienii.

Comună cu un singur caz băgată în carantină

O situație grăitoare apare în localitatea Ceru Băcăinți, comuna cea mai mică din județul Alba, care, deși are un singur locuitor diagnosticat cu noul coronavirus, a fost băgată în carantină. Localitatea cu o populație de 274 de locuitori are un singur caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, însă o incidență de 3,66 la mie. În consecință, ținând cont de faptul că rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele două săptămâni este de peste 3 la mia de locuitori, autoritățile au aprobat o hotărâre prin care se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise, cât şi închise, precum şi desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private. De asemenea, a fost interzisă circulația în interiorul localității pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.