Scandalul capcanelor pentru avocații stagiari

Scandal după examenul de definitivat susținut de avocații stagiari. Nouă întrebări la care niciun răspuns nu era corect au fost introduse în grila de testare, s-au plâns mai mulți dintre cei examinați. După o petiție a candidaților, s-a decis ca fiecare să primească un punct, indiferent ce a bifat la examen.

În regulamentul de organizare a examenului de definitivat scrie și faptul că pot exista asemenea variante, întrebări cu trei răspunsuri, fără ca vreuna dintre variante să fie corectă.

Explicația este aceea că astfel de situații au fost introduse ca să le testeze atenția celor care vor să devină avocați cu acte-n regulă. Însă această metodă nu a fost folosită în ultimii 10 ani, iar candidații s-au pregătit doar pentru grile la care să bifeze cel puțin un răspuns. Mai mult decât atât, în unele săli de examen, li s-a atras atenția că nu pot da foaia de examen fără să marcheze o variantă, pentru că se va considera o încercare de a lăsa semne pe lucrare, adică de fraudă.

„Am văzut că nu este niciun răspuns corect la grilele respective, dar în alți ani era și varianta D care exact asta spune, niciunul dintre răspunsuri. Acum nu am putut face altceva decât să marcăm răspunsuri greșite, ca să nu se considere că lăsăm semne pe lucrare. 400 de persoane au semnat petiția care a mers la Uniunea Națională a Barourilor din România și, în urma căreia, ni s-a dat dreptate”, povestește unul dintre stagiarii din sală, dar care ne-a rugat să nu îi facem numele public de teamă că ar putea fi dezavantajat că a vorbit.

Era nevoie de mai mult timp

„Pe lângă faptul că nu ne-au lăsat nici măcar la baie pentru că prezuma o fraudă dacă ieșeam din sală, nu am avut nici timp să citim unele dintre întrebări. Enunțul era foarte lung, aveam doar două minute pentru fiecare grilă, iar pentru unele era clar nevoie de mai mult timp. Cele 9 grile au fost cea mai mare problemă, dar au fost și multe probleme care țin clar de organizare. Nu suntem niște proști, chiar ne-am pregătit pentru examen”, spune un alt candidat.

Reformularea regulamentului

Toți candidații care au depus contestații vor primi un punct la fiecare din cele 9 enunțuri ce nu aveau răspuns. „În decizia luată a contat mult profilul candidaților care au făcut petiția. Am analizat și am văzut că este vorba despre cursanți ce și-au arătat pregătirea și capacitățile. Au fost surprinși de faptul că a existat această situație și nu am vrut să îi dezavantajăm. Avem și informații conform cărora, în unele săli, supraveghetorii le-ar fi spus că nu au voie să dea foaia de concurs fără bifarea vreunui răspuns, dar nu am făcut o audiere în acest sens. Însă nu era normal să facem întâi această verificare pentru că ar fi expirat termenul de soluționare a contestațiilor”, ne-a declarat Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România.

UNBR a anunțat că va deschide o anchetă și va audia mai multe persoane după acest examen. Se caută confirmarea că supraveghetorii le-au cerut candidaților să nu dea foile fără a alege un răspuns.