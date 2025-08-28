Noi servicii medicale pentru bolnavii neasigurați, până în 2026

După ce, zilele trecute, ministrul Sănătății a anunțat că pacienții neasigurați nu vor fi abandonați de sistemul medical, iar cei cu boli cronice vor continua să beneficieze de „diagnostic, tratament și investigații” prin programele naționale de sănătate, indiferent de statutul lor de asigurat, prin două proiecte de ordin comune ale ministrului Alexandru Rogobete și șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, este completată lista serviciilor medicale pe care le vor putea primi bolnavii neasigurați, până la 1 ianuarie 2026, în cadrul unor programe de sănătate curative.

Cele două proiecte de ordin, puse luni în dezbatere de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), vizează punerea în aplicare a unor prevederi din primul pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Mai exact, este vorba despre acte normative subsecvente pentru implementarea dispozițiilor art. VIII pct. 6 alin. (1³) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care stipulează că „bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate (…) beneficiază de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea, după caz, acordate în cadrul programelor naționale de sănătate ai căror beneficiari sunt, precum și de serviciile medicale care stau la baza acordării acestora cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, până la vindecarea respectivei afecțiuni”.

Raportare separată a serviciilor de spitalizare pentru neasigurați

Unul dintre cele două proiecte, care vizează modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, stabilește clar că bolnavii neasigurați cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate „beneficiază până la data de 1 ianuarie 2026 de serviciile medicale spitalicești cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, conform referatului care însoțește documentul.

De asemenea, sunt aduse câteva modificări în ceea ce privește înregistrarea și raportarea acestor pacienți care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară. Mai exact, în criteriile de internare sunt introduse noi coduri pentru raportarea acestei categorii de pacienți.

Testele antidrog, decontate

Cel de-al doilea proiect de ordin, care modifică Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale și a medicamentelor (HG nr. 521/2023) completează lista „serviciilor medicale ce stau la baza acordării tratamentului furnizat bolnavilor neasigurați în cadrul unor programe de sănătate curative”.

Conform documentului, în această listă de servicii de care neasigurații pot beneficia în ambulatoriile de specialitate vor fi incluse și:

consultațiile medicale de specialitate pentru afecțiuni cronice acordate de medicul de specialitate endocrinologie, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul Programului național de boli endocrine;

consultațiile medicale de specialitate pentru afecțiuni cronice acordate de medicul de specialitate neurologie, neurologie pediatrică, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul Programului național de tratament al bolilor neurologice;

consultațiile medicale de specialitate pentru afecțiuni cronice acordate de medicul specialitate psihiatrie, psihiatrie pediatrică, anestezie și terapie intensivă, numai pentru prescrierea medicamentelor specifice acordate în cadrul Programului național de sănătate mintală, Subprogramul național de tratament al bolnavilor cu toxicodependență, precum și de testare a metaboliților stupefiantelor.

Ministrul Sănătății a spus, în weekend, că pacienții neasigurați vor primi în continuare de anumite servicii medicale decontate de către CNAS.

„În primul rând, toţi pacienţii care se află în programele naţionale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament şi de investigaţii şi servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi. Discutăm aici despre o altă categorie importantă de oameni şi aici mă refer la coasiguraţi, căci acolo este discuţia, şi în interiorul acestei categorii de coasiguraţi există un procent majoritar de persoane care sunt încadrate în programele naţionale de boli cronice, deci care vor beneficia de servicii, diagnostice şi tratament indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, pe de-o parte. Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate s-a extins termenul”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferință de presă la Râmnicu Vâlcea.

Ministerul Sănătății a precizat, încă de luna trecută, că nu doar bolnavii de cancer vor beneficia de tratament până la vindecare, chiar dacă rămân fără asigurare, ci toți bolnavii incluși în programele naționale de sănătate.

