Sindicaliștii de la SANITAS au iesit din nou în stradă, nemulțumiți de înghețarea salariilor

Sindicalistii Federatiei Sanitas pichetează astăzi în fața Ministerului Finantelor și a Parlamentului pentru un buget mai mare la sănătate, pentru investiţii în spitalele publice, pentru salarizarea corectă a angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială.





Protestatarii au venit cu pancarte pe care scria: "Dacă sănătatea pică, pe toţi ne-aveţi pe conştiinţă", "Când din buget tăiaţi, multe vieţi de oameni luaţi", "Cu - 11% la sănătate, din pandemie cine vă mai scoate?" etc.



Potrivit sindicaliștilor, protestul are scopul de "a atrage atenţia celor care împart resursele acestei ţări asupra faptului că un buget mai mic la sănătate într-un an cu pandemie nu înseamnă numai un act extrem de nedrept la adresa lucrătorilor din sistem, dar înseamnă şi un act profund imoral la adresa cetăţenilor României care au nevoie de siguranţa unui sistem sanitar public care să îi poată salva de virusul ucigaş şi să le poată trata afecţiunile acute, cele cronice sau să le poată asigura tratamentul de urgenţă!".



Începând cu ora 15:30, sindicaliştii Sanitas au continuat protestul la Parlamentul României. Ei susțin că, ignorarea completă a partenerilor sociali în condiţiile construirii unei proiecţii bugetare cu impact negativ major asupra veniturilor salariaţilor din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială va declanşa nemulţumiri masive care riscă să se transforme în manifestaţii spontane ce vor putea bulversa activitatea curentă a celor două sisteme aflate în linia întâi a luptei cu pandemia.