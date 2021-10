SMURD TV. Intervențiile la cazurile COVID, filmate de un medic

Paul Oargă este un medic din Cluj care a reușit să găsească o metodă ca să le arate tuturor realitatea din sistemul sanitar românesc. Cine nu crede în COVID-19 poate vedea cu ochii lui, pentru că doctorul filmează cu o cameră GoPro intervențiile la SMURD. Cel mai complicat spune că a fost să ia toate aprobările.

130.000 de vizualizări are o filmare făcută de medicul Paul Oargă în cazul unui bărbat de 30 de ani care este bolnav de COVID. Perfect sănătos înainte de a lua virusul, tânărul abia poate sta pe spate, cât să îi fie administrat un tratament. Le arată medicilor că îl doare puternic în zona plămânilor. De o săptămână avea test pozitiv pentru infecția cu coronavirus. Și soția lui era pozitivă. Echipajul SMURD îi verifică pe amândoi, iar apoi îl ia pe tânăr pentru internare.

145.000 de vizualizări are o altă filmare făcută în cazul unei bătrâne, tot cu o formă severă de COVID. Femeia le spune medicilor că nu poate mânca de o săptămână și îi roagă să o ia la spital. Nu are nicio afecțiune cronică, dar de cinci zile nu mai respira bine. În ambulanță, deja primește oxigen.

Scenele par desprinse din serialele, dar este realitatea din România. Ambele videoclipuri nu sunt mai vechi de 7 zile. „Toți pacienții și aparținătorii și-au dat acordul pentru filmări. Nu vreau să șochez. Ideea este să vadă și alții că nu-i așa ușor. E o lume pe care nu o văd mulți. Filmez și editez singur și, foarte important, nu pot fi suspectat de vreun alt interes, pentru că nu am afiliere politică sau de altă natură. Lucrez pe SMURD și voi intra în secția de COVID-19. Mulți colegi de-ai mei sunt deja detașați. Sunt medic rezident Anestezie Terapie Intensivă, putem pune osul la treabă. Filmările mele au atras multe reacții. În proporție de 98 la sută, pozitive, oamenii vor să știe și să vadă. Au fost însă și comentarii negative, dar nu le mai pun la suflet, pentru că nu poți mulțumi pe toată lumea. Eu sper să creez o punte, să existe o încredere mai mare în medici, pentru că în țara noastră ei nu sunt luați ca exemplu. Sunt jigniți și nu sunt promovați. Da, există și părți negative, dar și mulți ceilalți care dau tot ce pot. Eu am văzut la colegii mei că dau tot ce au mai bun”, explică medicul Paul Oargă.

Speră să influențeze cât mai mulți oameni

Medicul spune că masca este foarte importantă pentru protecție, iar vaccinarea, esențială. „Părinții mei au avut boala. Și bunicii mei. Am avut emoții și apoi m-am liniștit. Toți sunt vaccinați, toți au făcut forme ușoare. Și gândiți-vă că bunicii mei au 78, respectiv 71 de ani. La acest moment, există o răspândire comunitară și nu mai ai cum să-ți dai seama de la cine ai luat. Anchetele epidemiologice sunt acum fără sens. M-am gândit mult cum să explic ce se întâmplă și acest canal pe care postez filmările a fost ideea care mi-a venit. Am 26.000 de abonați și sper să influențez cât mai mulți oameni. Este păcat. Am așteptat mult acest vaccin”, mai spune doctorul.

„Este foarte greu să prevezi cum se comportă virusul la nivel individual. Îl vezi în masă. În țările cu nivel ridicat de vaccinare există cazuri, dar nu grave”

dr. Paul Oargă