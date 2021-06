Stațiile de sortare, închise pentru deșeurile din Sectorul 1

Lucian Alecu

Stațiile de sortare nu sunt plătite de către primărie și refuză să mai primească deșeurile din Sectorul 1, a anunțat sâmbătă firma de salubritate care operează în sector.

Reprezentanții companiei Romprest dezmint informația vehiculată de membri USR PLUS, conform căreia stațiile de sortare au fost deschise. Conform acestora, stațiile de sortare sunt închise pentru deșeurile din sectorul 1 pentru neplata de către Primărie a datoriilor scadente pentru prestații din perioada iulie 2020-martie 2021.

„Solicităm autorității contractante, prin primar sau un reprezentant mandatat legal, să ne indice cu celeritate locul în care să descărcăm deșeurile colectate care sunt încărcate în toate autogunoierele și autoutilitarele Romprest alocate serviciului, pentru a putea elibera autospecialele blocate în așteptare la stație și a reintra în program normal de colectare”, susțin, printr-un comunicat, reprezentanții companiei de salubritate.

Aceștia mai spun că sunt pregătiți să intervină cu tot efectivul și în 36 de ore să colecteze toate deșeurile din Sectorul 1.

„Prin achitarea imediată de către autoritate a facturilor care au fost refuzate la plata numai în cursul acestui an se vor putea plăti operatorii de sortare și se va reveni în regim normal de funcționare”, se mai arată în comunicat.

Primarul Clotilde Armand (foto) a solicitat Prefecturii București declararea stării de alertă în Sectorul 1 din cauza situației sanitare. Edilul șef a trimis o adresă și spune că situația este cauzată „de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate”.

„Am solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate. În paralel, am purtat discuții cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 și am ajuns la un acord. Am aflat că stațiile de sortare și-au redeschis porțile începând de astăzi dimineață pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste stații erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăților făcute de Primăria Sectorului 1”, a scris vineri Clotilde Armand pe Facebook.

