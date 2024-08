Tichete sociale pentru femeile din categorii vulnerabile. Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a primi 2000 de lei?

"Procedura de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mamele cu nou-născuţi defavorizate, precum şi mecanismul de implementare aferent, prevăzute în Ordinul comun al miniştrilor Muncii şi Solidarităţii Sociale, respectiv Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, devin aplicabile odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 763 din 5 august 2024. Astfel, femeile care fac parte dintr-o categorie vulnerabilă şi care au născut începând cu data de 12 aprilie 2024 pot beneficia de tichete sociale în valoare de 2.000 de lei care pot fi folosite pentru cumpărarea de produse destinate îngrijirii nou-născutului", a anunţat MMSS printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituţiei.



Programul se desfăşoară timp de patru ani, iar tichetul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut.

Cine poate beneficia de tichete?





Pot beneficia de acest tip de sprijin mamele beneficiare ale venitului minim de incluziune, mamele cu dizabilităţi, mamele în situaţii critice (calamităţi, violenţă domestică etc.), mamele fără acte de identitate, mamele minore şi mamele cetăţeni străini sau apatrizi din zone de conflict.



"Programul este finanţat prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 şi are un buget total de de 119.239.200 de lei (24 milioane euro). Sprijinul are drept scop achiziţionarea de către părinţi a unor produse specifice necesare îngrijirii nou-născutului (scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentaţie pentru nou-născut, articole sanitare şi medicale pentru cuplul mamă-nou-născut). Listele cu beneficiari sunt centralizate de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile judeţene, şi transmise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru efectuarea plăţii", a declarat ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura Oprescu, citată în comunicat.



Tichetele sunt distribuite de autorităţile locale, cu un termen de 90 de zile pentru ridicarea acestora.



În situaţia în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naşterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal care poate fi tatăl copilului sau altă persoană desemnată, în condiţiile legii, să fie reprezentant legal al copilului, precizează sursa citată.

Sursa: AGERPRES