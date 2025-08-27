Trecerea la ora de iarnă 2025. Când dăm ceasurile înapoi

Comparativ cu 2024, când ora s-a schimbat în noaptea dintre 26 și 27 octombrie, în acest an România va face trecerea mai devreme, în noaptea dintre sâmbătă, 25 octombrie, și duminică, 26 octombrie. La ora 04:00 dimineața ceasurile vor fi date înapoi la ora 03:00.

De ce variază momentul schimbării orei

Schimbarea orei de iarnă nu se face simultan peste tot în lume din cauza diferențelor de fus orar. Fiecare fus orar reprezintă o diferență de 15 grade longitudine.

Astfel, ora Europei Occidentale (GMT+0) funcțonează în țări precum Marea Britanie, Irlanda și Portugalia, în timp ce ora Europei Centrale (GMT+1) include Germania, Franța, Italia și Spania. România face parte din zona Europei Orientale (GMT+2), alături de Grecia, Cipru și Finlanda.

În total, circa 70 de țări schimbă ora în mod sezonier de două ori pe an, în primăvară și toamnă.

Dezbateri la nivel european privind renunțarea la schimbarea orei

În ultimii ani, schimbarea orei a fost intens discutată în cadrul UE. Parlamentul European a susținut, încă din 2019, o propunere de eliminare a modificării sezoniere, însă fiecare stat membru trebuie să decidă dacă va adopta permanent ora de vară sau ora standard. Până în prezent, acest proces nu a fost finalizat, iar schimbările rămân în continuare obligatorii.

Originea orei de vară

Conceptul de oră de vară datează din 1784, când Benjamin Franklin a sugerat ajustarea orelor pentru economisirea energiei. Punerea în practică a început abia în 1916, în contextul Primului Război Mondial.

În România, ora de vară a fost introdusă în 1931, iar din 1979 este aplicată permanent. Schema actuală prevede trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie, o regulă care poate suferi modificări, așa cum se vede în 2025.

Efectele asupra sănătății

Schimbarea orei rămâne un subiect controversat și din punctul de vedere al sănătății. Mulți oameni resimt dificultăți legate de somn, oboseală și probleme de concentrare, mai ales primăvara, când pierd o oră de odihnă. Studiile indică faptul că aproximativ 40% dintre oameni raportează astfel de simptome după modificarea orei, potrivit spynews.ro.