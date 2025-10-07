Viața infractorilor români în Marea Britanie: Fraude bancare, pedepse blânde și expulzări pe bani

Chiar și atunci când sunt prinși, de cele mai multe ori scapă rapid din închisoare și pleacă acasă cu 2.000 de lire sterline în buzunar, bani primiți de la stat printr-un simplu acord de expulzare.

Imaginile cu 47 de infractori români escortați într-un zbor spre România au devenit virale în Regatul Unit. Aceasta este o procedură uzuală pentru autoritățile britanice, care anul trecut au expulzat peste 5.000 de străini cu antecedente penale. Deportații semnează un acord prin care se angajează să nu mai revină pe teritoriul britanic.

Românii reprezintă 7% din totalul infractorilor deportați

John Smith, avocat specializat și lider al sindicatului polițiștilor din Regatul Unit, spune că România reprezintă 7% din totalul infractorilor deportați. El arată că fraudele online sunt preferate de infractori deoarece pedepsele sunt mult mai mici decât pentru infracțiunile violente, unde pedepsele sunt între 5 și 10 ani de închisoare.

"Din punct de vedere al infractorului e mult mai ușor să comiți o asemenea fraudă, cu riscuri mult mai mici decât să faci fapte cu violență. Pentru o tâlhărie în care ce poți să furi. câțiva cash din buzunar. sau un lănțișor de la gât sau un ceas de la mână, îți iei lejer în Anglia între 5 și 10 ani. Pentru fraudă pe internet, dacă te prinde îți iei poate cu suspendare", spune John Smith.

În plus, costurile cu încarcerarea unor străini condamnați sunt mari pentru statul britanic, astfel că plata a 2.000 de lire pentru repatrierea lor reprezintă o soluție financiară mai avantajoasă, deși controversată din punct de vedere moral.

Ajunși în România, expulzații scapă de orice urmări penale pentru faptele comise în străinătate, autoritățile române neputând interveni dincolo de graniță.

Această politică britanică reflectă o realitate complexă și ridică întrebări legate de eficiența combaterii criminalității transfrontaliere și responsabilitățile statelor implicate în gestionarea infractorilor proveniți din diaspora.

Fenomenul a stârnit reacții mixte în societate, între reproșuri legate de fuga de pedeapsă și încercările de integrare și reabilitare a celor care se întorc acasă, notază observatornews.ro.