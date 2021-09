Victorie în instanță. O femeie din Prahova a primit un salariu de 23 de lei

O femeie din Vălenii de Munte, județul Prahova, a protestat împotriva reduceri salariului în timpul pandemiei de COVID-19. Ea a postat pe o rețea de socializare fluturașul cu salariu cu suma de 23 de lei. Ulterior a intentat proces conducerii fabricii unde lucra, scrie observatorulph.ro.

Angelica Manole lucra la fabrica de textile Tanex care producea confecții pentru branduri de lux când a început pandemia de coronavirus. În luna aprilie 2020, angajatorul i-a redus venitul lunar atât de mult încât aceasta a prezentat documentul pe Facebook. În urma acestui fapt, angajatorul a exercitat presiuni asupra ei pentru a-și retrage acuzațiilor iar apoi a concediat-o.

După ce situația ei a apărut în mass-media, conducerea fabricii a vrut să o reangajeze și să-i dea diferența de bani.

„Lucram de luni până vineri și o dată la două sâmbete, cu program redus, e drept, din cauza pandemiei. Însă noi ne-am făcut treaba. Toate aveam copii de crescut acasă, familii. Și-au bătut joc de mine, de noi. Eu am avut curajul să fac publică treaba asta și m-au dat afară. Dar cum puteam trăi o lună cu 23 de lei? Ulterior, am primit prin curier o invitație în vederea unei reangajări ca muncitor necalificat. Evident, am refuzat, doar nu era să mă întorc și să fiu iarăși batjocura lor. Un avocat s-a oferit să mă ajute gratuit să dau fabrica în judecată. mult timp m-am chinuit, cu doi copii, fiindcă am fost dată afară abuziv. Am fost ajutată de români care au donat bani pentru ca eu să îmi pot întreține familia” a spus aceasta.

Tribunalul Prahova a decis că femeia a fost concediată abuziv și a obligat angajatorul la plata salariului pe perioada procesului, respectiv un an și șase luni.

Angelica Manole face parte acum dintr-un ONG care militează pentru drepturile femeilor nedreptățite la locul de muncă.