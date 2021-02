Vlad Voiculescu: Bugetul Sănătății este un pic mai mare față de anul trecut

Bugetul alocat Sănătății în acest an este mai mare decât în 2019, dar nu suficient. Cu toate astea, vor putea fi făcute investiții, în opinia ministrului Vlad Voiculescu.

"Bugetul Sănătăţii este constituit în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi bugetul Ministerului Sănătăţii, iar dacă ne uităm în bugetul Ministerului Sănătăţii vorbim despre o parte care transferă mai departe către fondul Casei şi cealaltă care rămâne efectiv pentru activităţile Ministerului Sănătăţii. Această ultimă parte despre care vă vorbesc este un pic mai mare anul acesta faţă de anul trecut.

Nu este suficient şi principala problemă sunt costurile care vin în acest an şi probabil că nu se vor repeta în anul 2022, dar, pentru acest lucru, am primit asigurări că vom găsi soluţii. Colegii mei au fost în dimineaţa asta la Ministerul Finanţelor Publice, am avut acum, de asemenea, discuţii în coaliţie, lucrurile îşi vor găsi o soluţie.

Nu cred că există un ministru în acest Guvern care să fie complet mulţumit de bugetul pe care l-a primit. Avem foarte multe lucruri de făcut, dar e un buget care ne permite să facem investiţii, un buget care ne permite să rezolvăm problemele urgente, un buget care încă este în discuţie", a spus demnitarul.