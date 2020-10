Ziua gastronomiei: ciorbă de burtă şi sorbetto de ţuică

Nici cramele, nici patronii de restaurante nu s-au grăbit să sărbătorească, ieri, Ziua naţională a gastronomiei şi a vinului românesc, care se ţine, conform legii, în prima duminică din luna octombrie. Câteva evenimente au marcat totuşi momentul.

În Prahova, spre exemplu, în fostul conac (restaurat) al domniţei Ralu, s-a organizat o seară cu preparate româneşti, reinterpretate de chef Nico Lontras (din meniu: file de păstrăv cu piure de conopidă cu trufe, medalion de vită cu piure de ardei copt şi hribi, sorbetto de țuică), totul stropit cu vinuri de Dealu Mare. În Capitală, în locanta al cărei coproprietar este editorul în gastronomie Cosmin Dragomir, weekendul a fost dedicat ciorbei de burtă.

„Mă aşteptam ca mai mulţi producători de vin să sărbătorească această zi, mai ales că unii se văitau că nu există un moment de vizibilitate pentru vinul românesc”, spune connaisseurul Cezar Ioan. „E adevărat că e şi an de pandemie. Dar, dacă am fi mai conştienţi de existenţa şi de valoarea vinurilor şi gastronomiei naţionale, ne-ar merge mai bine. Să ne uităm la Italia, la Franţa, la Spania, la felul în care îşi pun în valoare şi îşi vând produsele tradiţionale în lume”.

Împreună cu Cosmin Dragomir şi cu chef Nico Lontras, Cezar Ioan este cel care a făcut lobby pentru o zi naţională dedicată mâncărurilor şi băuturilor autohtone. În 2017, cei trei au organizat, în premieră, Congresul naţional pentru gastronomia şi vinurile din România şi au redactat Manifestul acestuia. Documentul a stat la baza demersurilor care au dus la adoptarea, în Parlament, a Legii 79/2019. )

Evenimentul naţional a coincis, anul acesta, cu Ziua vinului moldovenesc.

Credit foto: Facebook Blid