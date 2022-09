Ziua Internațională a Păcii, 21 septembrie 2022: Stop rasismului. Construiți pacea

Adunarea Generală ONU a declarat Ziua Internațională a Păcii în a treia zi de marți a lunii septembrie, la sesiunea din 1981, prin Rezoluția 36/37. Însă după două decenii, Organizația Națiunilor Unite a stabilit o dată fixă pentru aceasta, pe 21 septembrie. Totodată, s-a hotărât atunci ca pe parcursul a 24 de ore să se înceteze luptele în locurile unde se desfășoară conflicte. Este o zi dedicată idealurilor de pace în interiorul națiunilor și popoarelor dar și între acestea.

De asemenea, Carta ONU a stabilit ca țările membre să nu folosească forța decât în condiții de legitimă apărare sau dacă primesc autorizația Consiliului de Securitate al ONU.

Una dintre acțiunile desfășurate în această zi pentru promovarea păcii în lume este Minutul de tăcere, stabilit în 1984 de către ONG-ul Pathways to Peace. Acesta se păstrează în jurul prânzului, în funcție de fusul orar al fiecărei regiuni de pe glob.

În afară de ziua de 21 septembrie, pe 1 ianuarie este sărbătorită Ziua Mondială a Păcii, la inițiativa Papei Paul al VI-lea şi proclamată de Vatican în decembrie 1967.

''Pacea este singura cale adevărată a progresului societății umane, și nu tensiunile provocate de naționalisme ambițioase, nici cuceririle prin violență, nici represiunile care servesc drept pilon principal pentru un ordin civil fals", a spus atunci Sfântul Pontif.

Clopotul Păcii

Clopotul Păcii sună la sediul ONU din New York în fiecare an. Acesta a fost turnat din monede și medalii donate de adulți și copii de pe toate continentele, cu excepția Africii, și este un cadou al Asociației Națiunilor Unite din Japonia, ca „un memento al costului uman în război”. Pe o parte a clopotului se poate citi inscripția „Trăiască pacea absolută în lume”.

La cea de-a 6-a sesiune a Adunării Generale ONU de la Paris, din 1951, fostul consilier al Japoniei la Națiunile Unite, Chiyoji Nakagawa, a propus construirea acestui clopot, ca un simbol al speranței pentru pace.

Lucian Romașcanu: Solidaritatea și umanitatea trebuie să devină priorități absolute

"Ziua Internațională a Păcii capătă în acest an o semnificație cu totul aparte, amintindu-ne că menținerea ei este îndatorirea noastră, a tuturor. Acum mai mult ca oricând, având atât de aproape de noi oameni care au de suferit din cauza lipsei acesteia, solidaritatea și umanitatea trebuie să devină priorități absolute. Suntem tot mai conștienți de importanța păcii și de câtă durere aduce lipsa ei, mai ales acum când, în vecinătatea noastră, are loc o tragedie pe care nu putem și nu avem dreptul să o ignorăm. Ziua Internațională a Păcii capătă în acest an o semnificație cu totul aparte, amintindu-ne că menținerea ei este îndatorirea noastră, a tuturor. Acum mai mult ca oricând, având atât de aproape de noi oameni care au de suferit din cauza lipsei acesteia, solidaritatea și umanitatea trebuie să devină priorități absolute", a spus Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii.

În mod ironic, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a decretat, astăzi, mobilizare parțială pentru conflictul din Ucraina.