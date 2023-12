Alertă meteo de ceață densă și polei pentru această noapte. Iată cele 11 județe vizate

Codul galben vizează, până la ora 5.00 județele Galaţi și Vaslui, unde se anunță ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniță ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului, respectiv județul Tulcea, unde meteorologii prevăd ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

Acelaşi fenomen va apărea, până la ora 2.00, în județele Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov și Teleorman. Aici, se vor semnala local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

Până la ora 2.00 sunt sub cod galben de ceață densă și următoarele zone:

- zona joasă a județului Gorj, respectiv zona localităților: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani

- județul Olt

- zona joasă a județului Vâlcea, respectiv localitățile Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști.

Se vor semnala local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m ce va favoriza în funcţie şi de condiţiile locale formarea gheţuşului.

