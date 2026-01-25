Atenționare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 25-01-2026 ora 16:15 până la : 25-01-2026 ora 18:00

In zona : Județul Galaţi: Galați, Pechea, Târgu Bujor, Corod, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Drăgușeni, Berești-Meria, Berești, Vânători, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Smârdan, Scânteiești, Cuca, Băleni, Bălășești, Rediu, Cerțești, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Suhurlui;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Vinderei, Tutova, Epureni, Grivița, Mălușteni, Ivești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Ciocani;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

De asemenea, în judeţele Botoşani (în Vorona, Corni, Frumuşica, Tudora, Cristeşti, Curteşti), Suceava (în Dolhasca, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udeşti, Vereşti, Preuteşti, Forăşti, Fântânele, Vadu Moldovei, Dolheşti, Vultureşti, Drăguşeni, Hârtop) şi Iaşi (în Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinţi, Lespezi, Tătăruşi, Valea Seacă, Vânători, Cristeşti, Sireţel) se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, însoţită de burniţă, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea poleiului, gheţuşului sau chiciurei.



Fenomene similare se vor semnala şi în zona depresionară a judeţului Harghita, respectiv zona localităţilor Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.



Şi în judeţul Tulcea, în Delta Dunării, respectiv zona localităţilor Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, şi în zona de litoral a judeţului, respectiv zona localităţilor Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe, se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

COD : GALBEN

Valabil de la : 25-01-2026 ora 15:05 până la : 25-01-2026 ora 18:00

In zona : Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Valea Mare, Tetoiu, Sutești, Măciuca, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Mitrofani, Amărăști;

Județul Mehedinţi: Vânju Mare, Jiana, Pătulele, Bălăcița, Tâmna, Bâcleș, Prunișor, Hinova, Vlădaia, Pădina, Livezile, Dumbrava, Vânjuleț, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Rogova, Corlățel;

Se vor semnala : local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie e condiţiile locale, formarea gheţuşului.

COD : GALBEN

Valabil de la : 25-01-2026 ora 15:00 până la : 25-01-2026 ora 18:00

In zona : Județul Botoşani: Vorona, Corni, Frumușica, Tudora, Cristești, Curtești;

Județul Suceava: Dolhasca, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Verești, Preutești, Forăști, Fântânele, Vadu Moldovei, Dolhești, Vulturești, Drăgușeni, Hârtop;

Județul Iaşi: Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Tătăruși, Valea Seacă, Vânători, Cristești, Sirețel;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m, însoțită de burniță, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea poleiului, ghețușului sau chiciurei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 25-01-2026 ora 15:00 până la : 25-01-2026 ora 18:00

In zona : Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

COD : GALBEN

Valabil de la : 25-01-2026 ora 14:35 până la : 25-01-2026 ora 18:00

In zona : Județul Tulcea : Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina;

Zona de litoral a județului Tulcea , respectiv zona localităților: Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.