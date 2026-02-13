x close
Cât de cald va fi în prima parte a lunii martie

de Redacția Jurnalul    |    13 Feb 2026   •   10:30
Cât de cald va fi în prima parte a lunii martie
Sursa foto: Martin Dimitrov/Vremea in martie

Luna martie va începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, publicată vineri de ANM.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai în regiunile nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate local.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cald martie prognoza
