Ceața pune stăpânire pe România. 10 Județe sunt sub alerte de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod galben de ceață pentru județele Brașov, Sibiu, Ialomița, Teleorman, Dâmbovița, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Cluj, unde vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Cele mai afectate sunt județele Ialomița și Teleorman, unde Codul galben de ceață vizează întregul teritoriu.

În Dâmbovița, zeci de localități, inclusiv Găești, Titu și Potlogi, sunt sub incidența avertizării meteorologice.

În zona Brașovului, Codul galben de ceață afectează Făgărașul și localitățile din jur - Șinca, Recea, Mândra, Voila, Șercaia și alte 7 comune din zonă.

Sibiul are și el zone critice: Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Cârțișoara și Cârța.

Situația este dificilă și în sud-vestul țării. În Gorj, peste 40 de localități sunt sub Cod galben de ceață - de la Târgu Jiu la Rovinari și Târgu Cărbunești. Similar în Olt, unde Slatina, Balș și Scornicești sunt acoperite de ceață densă, alături de zeci de alte comune.

Centrul Infotrafic a avertizat că pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și Centura Capitalei vizibilitatea e redusă pe alocuri la sub 100 metri. Carosabilul e umed, fără precipitații, dar cod galben de ceață face condusul extrem de riscant.

(sursa: Mediafax)