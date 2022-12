Cod galben de ceaţă şi burniţă în judeţele Buzău, Bacău şi Galaţi, până la ora 23:00

Potrivit meteorologilor, până la ora 23:00, o serie de localităţi din zona joasă a judeţului Buzău se vor afla sub atenţionare de ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociată cu burniţă ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea poleiului sau gheţuşului.



Tot până la aceeaşi oră, în zona joasă şi în mai multe localităţi din judeţul Bacău, dar şi în judeţul Galaţi se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.