Cod galben de ceață în 4 județe

Cod galben de ceaţă valabile în localităţi din judeţele Argeş, Harghita, Covasna şi Suceava, transmite Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



Până la ora 10:00, în judeţul Argeş, localitățile Cocu, Uda, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Drăganu, Ciomăgeşti, Poienarii de Argeş, se semnalează ceaţă. Vizibilitatea este sub 200 m şi izolat sub 50 m.



În judeţele Harghita, localitățile Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu, şi Covasna, localitățileTârgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Sânzieni, Sita Buzăului, Brăduţ, Cernat, Barcani, Catalina, Boroşneu Mare, Belin, Lemnia, Vârghiş, Poian, Aita Mare, Brateş, Mereni, lceața determină scăderea vizibilităţii sub 200. Este posibil să se producă burniţă care depune polei.

În judeţul Suceava, localitățile Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coşna, ceața va fi până la ora 11:00.