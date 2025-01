Cod galben de ceaţă în localităţi din 5 judeţe, până la ora 23

Potrivit meteorologilor, în judeţul Suceava, în Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Şaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Coşna, Ciocăneşti, se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.



Fenomene similare se vor semnala şi în judeţul Braşov, în Făgăraş, Victoria, Şinca, Recea, Mândra, Voila, Şercaia, Hârseni, Viştea, Ucea, Părău, Lisa, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguş, în judeţul Mureş, în Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sarmaşu, Gurghiu, Ungheni, Band, Adămuş, Pănet, Gorneşti, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Albeşti, Fântânele, Ceuaşu de Câmpie, Bălăuşeri, Ernei, Daneş, Brâncoveneşti, Acăţari, Mica, Deda, Reghin, Batoş, Găneşti, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureş, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniş, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Găleşti, Cheţani, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheşu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Sânger, Ogra, Băgaciu, Ruşii-Munţi, Suseni, Nadeş, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Şăulia, Bogata, Fărăgău, Pogăceaua, Şincai, Viişoara, Neaua, Aţintiş, Coroisânmărtin, Hodoşa, Grebenişu de Câmpie, Mădăraş, Zagăr, Crăieşti, Băla, Tăureni, Papiu Ilarian, Veţca, Cozma.



Ceaţă se va semnala şi în Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Sălişte, Şelimbăr, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Racoviţa, Loamneş, Porumbacu de Jos, Orlat, Cristian, Arpaşu de Jos, Sadu, Şura Mică, Boiţa, Tilişca, Poplaca, Apoldu de Jos, Cârţişoara, Cârţa, Ludoş, din jueţul Sibiu.



De asemenea, în judeţul Cluj, în Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Aghireşu, Gilău, Floreşti, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Căpuşu Mare, Gârbău, Călăraşi, Suatu, Petreştii de Jos, Sâncraiu, Izvoru Crişului, Sănduleşti, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoş, se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.





Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

AGERPRES