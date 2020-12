Cod galben de ploaie, burniță și polei în 12 județe

Cod galben de ploaie, burniţă şi polei în 12 judeţe, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM).



Până la ora 10:00, în judeţele Olt, Dolj, Alba, Braşov, Sibiu şi Harghita, va fi burniţă, care depune polei, iar în unele zone vor fi ceaţă şi vizibilitate redusă sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Până la ora 11:00, în judeţele Vâlcea, Mehedinţi, Ialomiţa şi Călăraşi, local, va fi burniţă sau ploaie slabă, şi depuneri de polei, iar în zona joasă a judeţului Argeş vor persista ceaţa şi vizibilitate sub 200 de metri.



Până la ora 14:00, în judeţul Caraş-Severin, vor fi intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 60 - 70 km/h, iar la munte vitezele la rafală vor depăşi 80 - 90 km/h.