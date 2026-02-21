Haos provocat de ninsori și viscol: copaci doborâți în București, drumuri blocate și șoferi captivi în zăpadă

Cod galben de ninsori și viscol: copaci căzuți în București, drumuri blocate în Ialomița și Brăila

Ninsorile abundente și viscolul puternic au creat haos în sud-estul României. În București, pompierii au intervenit pentru degajarea copacilor doborâți de vânt, în timp ce în județele Ialomița și Brăila mai multe drumuri au fost închise, iar șoferii au rămas blocați în zăpadă. Traficul aerian se desfășoară cu dificultate pe aeroporturile Capitalei, unde sunt posibile întârzieri.

Prahova: Restricţii de tonaj pe DN 1D şi trafic închis pe DJ 102D, pe tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana

Autorităţile au impus restricţii de tonaj, sâmbătă dimineaţă, pe drumul naţional 1D, iar traficul a fost închis temporar pe DJ 102D, pe tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana, din cauza zăpezii şi a viscolului.



Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, pe DN 1D a fost dispusă măsura temporară a restricţionării accesului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.



Măsurile dispuse sunt necesare pentru prevenirea unor situaţii de risc şi pentru facilitarea accesului utilajelor de deszăpezire.



De asemenea, având în vedere ninsorile din timpul nopţii şi intensificările de vânt care au generat viscol şi troieniri, Consiliul Judeţean Prahova informează că, din motive de siguranţă rutieră, se impune închiderea temporară a circulaţiei pe DJ 102D, tronsonul Boldeşti-Grădiştea - Baba Ana, până la îmbunătăţirea condiţiilor meteo şi asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.



Participanţii la trafic pot folosi ruta alternativă DJ 100C.



"În teren se intervine continuu, iar Consiliul Judeţean Prahova a dispus suplimentarea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie, inclusiv cu utilaje suplimentare şi gredere, pentru deszăpezire, îndepărtarea troienelor şi aplicarea materialului antiderapant acolo unde condiţiile permit. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale echipelor de intervenţie", precizează CJ.

Giurgiu: Trafic oprit pe DJ 412 B din cauza troienelor, copaci căzuţi pe carosabil

Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineaţa pe DJ 412 B, în zona localităţii Sterea din judeţul Giurgiu, după ce vântul a viscolit zăpada, iar pe Podul Prieteniei se circulă în condiţii de iarnă.



"În acest moment, la nivelul judeţului Giurgiu, traficul este oprit pe DJ 412B, în zona localităţii Sterea, după ce zăpada a fost viscolită. Pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru degajarea unui stâlp de electricitate căzut pe partea carosabilă în localitatea Săbăreni, precum şi pentru degajarea unor copaci căzuţi pe carosabil la Mihai Bravu şi Mârşa", a informat IPJ Giurgiu.



Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a informat la rândul său că, pe timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, s-a acţionat continuu în sistem integrat cu celelalte structuri ale MAI, fiind menţinută permanent legătura cu autorităţile bulgare pentru fluidizarea traficului şi asigurarea circulaţiei în condiţii optime pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse.



În prezent, traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă, fără a fi înregistrate dificultăţi la legăturile rutiere cu Bulgaria.



Judeţul Giurgiu se află sub atenţionare cod galben de căderi de zăpadă şi vânt. Ninge de aproximativ zece ore, iar pe timpul nopţii au fost înregistrate rafale de vânt cu viteze de până la 45 de kilometri la oră.

Buzău: 4 autospeciale care transportau pacienţi la dializă au fost deszăpezite

Patru autospeciale de transport dializă au fost deszăpezite pe raza localităţilor Pogoanele şi Glodeanu-Sărat, în urma ninsorilor din ultimele ore, a informat sâmbătă dimineaţa Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău.



Conform sursei citate, pe raza judeţului Buzău traficul este restricţionat pe DN2C Costeşti, până la limita cu judeţul Ialomiţa, pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.



Cu dificultate se circulă şi pe DN 2B, între Buzău şi Brăila.



Viscolul puternic aduce cantităţi semnificative de zăpadă pe carosabil, îngreunând deplasarea vehiculelor.



Călăraşi: Circulaţie blocată pe mai multe drumuri judeţene din cauza troienelor de zăpadă

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă dimineaţa, pe raza judeţului Călăraşi, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.



Potrivit unui comunicat al IPJ Călăraşi, transmis AGERPRES, traficul rutier este oprit pe următoarele drumuri naţionale şi judeţene:

* DN 3 Bucureşti - Călăraşi

* DJ 201B Lehliu-Gară - Sălcioara

* DJ 403 Luica - Mănăstirea

* DJ 402 Nana - Fundulea

* DJ 301 Budeşti - Fundeni



Pe DN 41, DN 4 şi DN 31 se circulă în condiţii de iarnă, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă viscolită, motiv pentru care conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza la condiţiile de drum, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să evite manevrele riscante.



Circulaţia este blocată pe următoarele tronsoane de drum judeţean, unde deplasarea nu este posibilă din cauza troienelor de zăpadă şi a autovehiculelor rămase înzăpezite:

* DJ 201B Lehliu-Gară - Valea Argovei

* DJ 301 Belciugatele - Măriuca

* DJ 303 Săruleşti - Sănduliţa

* DJ 402 Fundulea - Solacolu

* DJ 403 Luica - Mănăstirea



De asemenea, pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere şi pentru a permite intervenţia utilajelor de deszăpezire, a fost instituită restricţia de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe DN 3A Lehliu-Gară - Drajna şi DN 4 Frumuşani - Olteniţa.

Intervenții de urgență în Capitală: 13 copaci doborâți de vânt

Bucureștiul s-a confruntat, în cursul nopții, cu efectele severe ale vremii. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a anunțat 15 intervenții, majoritatea pentru degajarea copacilor căzuți și a unor elemente de construcție desprinse de pe clădiri.

În total, au fost îndepărtați 13 copaci și două elemente de construcție, fiind avariate trei autoturisme și un gard. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Totodată, jandarmii Capitalei au intervenit pentru sprijinirea a patru persoane fără adăpost, transportate ulterior în centre de noapte.

Drumuri închise și restricții severe în județul Ialomița

În județul Ialomița, autoritățile au decis închiderea mai multor drumuri naționale și județene, din cauza viscolului și a zăpezii depuse pe carosabil. Circulația a fost suspendată pe segmente importante, printre care DN 21A Țăndărei – limita județului Brăila și mai multe drumuri județene.

De asemenea, au fost instituite restricții pentru autovehiculele de peste 3,5 tone pe DN 2C Slobozia – Buzău, DN 21 Slobozia – Brăila, DN 2A Slobozia – Urziceni și DN 1D Urziceni – Prahova.

Echipele ISU Ialomița au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe DN2, în localitatea Sinești, și pentru deblocarea a patru autoturisme rămase înzăpezite pe drumurile județene.

Șoferi blocați în nămeți, în Brăila

Situație critică și în județul Brăila, unde mai multe persoane au rămas blocate în mașini. Pompierii au intervenit pe drumul comunal DC 29, în apropierea localităților Colțea și Ulmu, pentru salvarea șoferilor prinși în zăpadă.

În timpul nopții, un autoturism cu doi adulți și doi copii a fost deblocat pe DJ 211C, în localitatea Tătaru, pasagerii fiind transportați într-un spațiu de cazare pus la dispoziție de autorități.

Totodată, DN 21A Bărăganu – Țăndărei a fost închis temporar, iar pe DN 21 Viziru – limita cu județul Ialomița au fost impuse restricții pentru vehiculele de mare tonaj.

Ninsori și viscol pe aeroporturile din București: posibile întârzieri ale zborurilor

Traficul aerian pe Aeroportul Henri Coandă și Aeroportul Băneasa se desfășoară în condiții dificile, din cauza ninsorilor abundente și a rafalelor puternice de vânt. Deși nu au fost anunțate întârzieri majore, oficialii avertizează că zborurile pot suferi decalaje din cauza operațiunilor de degivrare.

58 de utilaje acționează constant pentru deszăpezirea pistelor și a căilor de rulare, după ce, în ultimele zile, au fost curățați peste 1,7 milioane de metri pătrați și au fost transportate peste 130.000 de tone de zăpadă.

Mediafax și Agerpres