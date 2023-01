Cod galben de ceață și polei în 4 județe!

Potrivit unui Cod galben, valabil până la ora 10.00, se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului în următorele zone:

- zona depresionară a județului Covasna, respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic

- județul Mureş: Târgu Mureș, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Gornești, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Brâncovenești, Crăciunești, Deda, Reghin, Glodeni, Sânpaul, Sântana de Mureș, Aluniș, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Breaza, Vătava, Beica de Jos, Sânger, Ogra, Rușii-Munți, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Ideciu de Jos, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Fărăgău, Corunca, Ațintiș, Mădăraș, Papiu Ilarian

- zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Zona joasă a județului Vrancea, respectiv localitățile Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni, Nereju, Pufești, Mera, Tulnici, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Vrâncioaia, Soveja, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Tănăsoaia, Paltin, Slobozia Ciorăști, Biliești, Paulești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Negrilești, Bălești, Corbița, Broșteni, Năruja, Bordești, Boghești, Jitia, Valea Sării, Nănești, Bârsești, Spulber, Obrejița sunt sub o alertă Cod galben până la ora 8.00, meteorologii anunțând ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcție de condițiile locale formarea ghețușului.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt sesizate evenimente rutiere care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumuri naționale.

Sunt semnalate condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Gorj și Vrancea, fără a fi înregistrate evenimente rutiere.

Pe drumurile principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, vizibilitatea fiind bună, iar valorile de trafic scăzute.

(sursa: Mediafax)