Cog galben de ceață și ghețuș în 9 județe

Până la ora 11:00, va fi ceaţă, cu vizibilitate sub 200 de metri, izolat sub 20 de metri, în judeţele: Alba (zona joasă), Covasna (zona depresionară), Braşov (zona depresionară şi zona joasă), Mureş (localităţile: Târgu Mureş, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Sarmaşu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Adămuş, Pănet, Gorneşti, Miercurea Nirajului, Cristeşti, Albeşti, Fântânele, Ceuaşu de Câmpie, Bălăuşeri, Ernei, Daneş, Acăţari, Mica, Crăciuneşti, Găneşti, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureş, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Găleşti, Cheţani, Gheorghe Doja, Suplac, Miheşu de Câmpie, Apold, Sânger, Ogra, Băgaciu, Nadeş, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Păsăreni, Şăulia, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Pogăceaua, Şincai, Viişoara, Corunca, Aţintiş, Coroisânmărtin, Grebenişu de Câmpie, Mădăraş, Zagăr, Crăieşti, Băla, Bichiş, Tăureni, Papiu Ilarian şi Veţca), Harghita (zona depresionară) şi Sibiu (în: Sibiu, Mediaş, Cisnădie, Avrig, Dumbrăveni, Tălmaciu, Sălişte, Răşinari, Copşa Mică, Şeica Mare, Şelimbăr, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Arpaşu de Jos, Târnava, Moşna, Biertan, Brateiu, Sadu, Blăjel, Alma, Şura Mică, Hoghilag, Valea Viilor, Poplaca, Apoldu de Jos, Aţel, Cârţişoara şi Cârţa).



Până la ora 12:00 va fi ceață, cu vizibilitate sub 200 de metri, isolat sub 50 de metri, care va faboriza formarea ghiețușului în judeţele Cluj (zona joasă), Sălaj (îndeosebi în: Jibou, Bălan, Surduc, Hida, Creaca, Someş-Odorhei, Năpradea, Gârbou, Gâlgău, Ileanda, Letca, Cuzăplac, Băbeni, Benesat, Sânmihaiu Almaşului, Cristolţ, Şimişna, Dragu, Poiana Blenchii, Zalha, Zimbor, Rus şi Lozna) şi Bistriţa-Năsăud (zona joasă).