Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza METEO pentru fiecare regiune a ţării

Vremea se va raci usor in jumatatea nordica a tarii, unde precipitatiile se vor transforma treptat in lapovite si ninsori (mai ales spre seara).Local in Banat, Crisana, Maramures si nord-vestul Transilvaniei se vor strange cantitati de apa de pana la 20-30 de mm, iar la altitudini de peste 600-800 de metri se va depune un strat de zapada in medie de 15-20 de centimetri.Si in restul zonelor tarii se vor semnala unele precipitatii slabe si izolate, insa acestea vor fi predominant sub forma de ploaie.Vantul va sufla tare in Carpatii Meridionali, moderat spre tare pe litoral, moderat in Crisana si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului.Maximele termice vor urca la pranz pana spre 1-6 grade in Transilvania, Maramures si Crisana, 6-11 grade in Dobrogea, 1-6 grade in jumatatea sudica a Moldovei si -2…3 grade Celsius in cea nordic

București:

Marți: -4/3 nori

Miercuri: -4/5 nori



Joi: -1/4 nori



Temperaturi în principalele orașe:



București 3 nori



Bacău 4 ploi



Baia Mare 5 precipitații mixte



Brașov 3 precipitații mixte



Cluj Napoca 5 ploi



Constanța 5 nori



Craiova 5 nori



Galați 2 nori



Iași 7 nori



Oradea 3 ninsoare



Pitești 6 ploi



Reșița 5 nori



Sibiu 5 ploi



Suceava 4 nori

Timișoara 5 precipitații mixte

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:44



Soarele apune: 17:13



Presiune atmosferică: 1010 mmHg



Viteza vântului: 3 km/h N-E