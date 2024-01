Previziuni sumbre de la meteorologi: 2024 ar putea fi mult mai cald decât 2023

În analiza anuală a climei la nivel global, NOAA a confirmat concluziile oamenilor de ştiinţă din Uniunea Europeană, potrivit cărora anul 2023 a fost cel mai călduros de la începutul înregistrărilor, în 1850, cu 1,35 grade Celsius peste media din perioada preindustrială.



Cantitatea de căldură stocată în straturile superioare ale oceanelor a atins, de asemenea, un nivel record anul trecut, a precizat NOAA.



Raportul anual al Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) privind temperaturile globale - care compilează mai multe baze de date recunoscute - a confirmat vineri că 2023 a fost "de departe" cel mai călduros an înregistrat vreodată, conform AFP.



În 2023, temperatura medie anuală la nivel global a fost cu 1,45 grade Celsius peste nivelurile preindustriale (1850-1900), uşor sub valoarea de 1,48 grade Celsius calculată de observatorul european Copernicus în raportul său anual publicat marţi.



Acordul de la Paris privind clima a stabilit ca obiectiv limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius.



Recordul din 2023 a fost posibil ca urmare a schimbărilor climatice, determinate de arderea combustibililor fosili, alături de un tipar climatic El Nino care a apărut la jumătatea anului. El Nino este un eveniment natural care conduce la încălzirea apelor de suprafaţă din estul Oceanului Pacific şi la creşterea temperaturilor globale, notează Reuters.



Celeste Saulo, care a preluat funcţia de şefă a OMM, a avertizat că El Nino, care a apărut la jumătatea anului 2023, este posibil să împingă mercurul şi mai sus în 2024. "Având în vedere că, în general, El Nino are cel mai mare impact asupra temperaturilor globale după apogeul său, 2024 ar putea fi chiar mai cald" decât anul trecut, a spus Saulo, citată de AFP.