Prognoza meteo specială pentru București. Vreme închisă şi maxime de până la 17 grade, în următoarele zile

Astfel, în intervalul 5 octombrie, ora 21:00 - 6 octombrie, ora 10:00, în Capitală, cerul va avea înnorări şi vor fi condiţii să plouă slab. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura minimă va fi de 7 - 9 grade.



Potrivit sursei citate, în perioada 6 octombrie, ora 10:00 - 7 octombrie, ora 10:00, vremea va fi în general închisă şi se va răci, temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopţii (10 - 15 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15 - 17 grade, în timp ce minima va oscila între 8 şi 10 grade.



De asemenea, în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 - 8 octombrie, ora 10:00, vremea va continua să fie închisă şi deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara şi noaptea. Vântul va avea intensificări temporare şi va amplifica senzaţia de frig. Maxima, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12 - 14 grade, iar minima de 8 - 10 grade.



Totodată, de miercuri dimineaţa, până joi, 9 octombrie, la ora 10:00, vremea va fi închisă şi rece, temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, când şi vântul va avea unele intensificări. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade, minima la 10 grade.



ANM a emis, duminică, o informare de ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri, intensificări ale vântului şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară până joi seara. AGERPRES