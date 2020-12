Prognoza METEO pentru 11, 12, 13 si 14 decembrie: Precipitații

Precipitatiile predominant sub forma de ploaie vor continua sa cada in majoritatea regiunilor tarii, din nou cele mai importante cantitati de apa urmand sa se stranga in nordul Olteniei si al Munteniei (izolat pana la 30-50 de mm). La munte la altitudini mai mari de 1800 de metri va ninge pe intreg parcursul zilei si se va depune un nou strat de zapada. Aerul in altitudine se va raci usor, astfel incat unele precipitatii mixte isi vor face aparitia spre seara si in estul Transilvaniei si in nordul Moldovei. Ca urmare a topirii zapezii si a ploilor insemnate din perioada anterioara, in nordul Olteniei si al Munteniei va exista riscul producerii unor inundatii localizate. Vantul va sufla tare la munte, moderat in estul Transilvaniei, Baragan si Dobrogea si in general slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 7-12 grade in Transilvania si Maramures, 5-10 grade in Banat, Crisana si Oltenia, 8-13 grade in Muntenia si Dobrogea (cu cele mai ridicate valori asteptate in sudul judetului Constanta) si 3-8 grade Celsius in Moldova.

București:

Vineri: -1/12 ploi

Sâmbătă:-2/11 ploi



Duminică: -1/10 ploi



Luni: -1/ 10 nori





Temperaturi în principalele orașe:



București 12 ploi



Bacău 3 ploi



Baia Mare 10 nori



Brașov 7 nori



Cluj Napoca 6 nori



Constanța 8 nori

Craiova 4 nori



Galați 7 nori



Iași 9 nori



Oradea 9 ploi



Pitești 2 lapoviță



Reșița 4 ploi



Sibiu 7 nori



Suceava -1 ninsoare

Timișoara 10 nori



Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:40



Soarele apune: 16:36



Presiune atmosferică: 1021 mmHg



Viteza vântului: 18 km/h N-E