Prognoza METEO pentru 18, 19, 20, 21 decembrie: Cer noros

Vremea va fi inchisa in majoritatea zonelor tarii. In toate regiunile nebulozitatea va persista inclusiv in cursul dupa-amiezii, iar izolat vor cadea ploi si burnite slabe. Vantul va sufla in general slab in toata tara, cel mult slab pana la moderat in zona montana inalta si in nordul Moldovei. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 1-6 grade in Transilvania, Maramures si Crisana, 5-10 grade in Banat, Oltenia, Muntenia si Dobrogea si 2-7 grade Celsius in Moldova, cu cele mai scazute valori asteptate in extremitatea nord-estica a regiunii.

București:

Vineri: -1/6 nori

Sâmbătă:-2/6 nori



Duminică: -1/7 nori



Luni: -1/6 nori





Temperaturi în principalele orașe:



București 6 nori



Bacău 3 nori



Baia Mare 5 nori



Brașov 5 nori



Cluj Napoca 4 ploi



Constanța 9 nori

Craiova 7 nori



Galați 6 nori



Iași 4 nori



Oradea 7 nori



Pitești 5 nori



Reșița 2 nori



Sibiu 6 nori



Suceava 2 nori

Timișoara 6 nori

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:46



Soarele apune: 16:35



Presiune atmosferică: 1028 mmHg



Viteza vântului: 8 km/h S-V