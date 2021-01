Prognoza METEO pentru 22, 23, 24 și 25 ianuarie: Cer noros

Vremea se va ameliora in cea mai mare parte a tarii. Vantul va sufla moderat spre tare in Carpatii Meridionali si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte zone ale tarii.Temperaturile maxime se vor situa in general intre 2 si 10 grade in Transilvania Dobrogea si Maramures, 2-5 grade in Banat, Crisana, Oltenia si nordul Munteniei si 1-3 grade Celsius in Moldova.

București:

Vineri: 4/10 cer senin

Sâmbătă: 4/9 cer senin



Duminică: 1/8 nori

Luni: 4/9 nori





Temperaturi în principalele orașe:



București 10 cer senin



Bacău 7 cer senin



Baia Mare 6 nori



Brașov 1 nori



Cluj Napoca 8 cer senin



Constanța 9 cer senin



Craiova 8 nori



Galați 5 nori



Iași 6 nori



Oradea 5 cer senin



Pitești 9 nori



Reșița 4 nori



Sibiu 7 nori



Suceava 8 nori

Timișoara 7 nori

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:47



Soarele apune: 17:06



Presiune atmosferică: 1021 mmHg



Viteza vântului: 4 km/h S-V