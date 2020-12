Prognoza METEO pentru 25, 26, 27, 28 decembrie: Precipitații

Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii. In jumatatea nordica a tarii va ploua pe arii extinse, iar in Maramures local se vor strange cantitati de apa de pana la 30-40 de mm (indeosebi pe pantele sudice ale muntilor Oas si Gutai, ca urmare a intensificarii orografice). Granita precipitatiilor solide va creste si mai mult fata de miercuri, astfel incat joi lapovite si ninsori se vor semnala doar la altitudini de peste 1800-2000 de metri. Vantul va sufla tare la munte (cu rafale de pana la 80-100 de km), in timp ce in restul regiunilor acesta in general va fi slab pana la moderat, cel mult moderat in sudul Transilvaniei si in Crisana. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 7-12 grade Celsius in Transilvania si Maramures, 9-12 grade in Banat si Crisana, 11-13 grade in Oltenia (cu cele mai ridicate valori asteptate in sud-vestul regiunii, in zona Calafat), 9-12 grade in Muntenia si Dobrogea si 7-10 grade in Moldova.

București:

Vineri: 1/12 nori

Sâmbătă: 1/6 ploi



Duminică: 2/4 precipitații mixte



Luni: 3/12 cer senin





Temperaturi în principalele orașe:



București 12 nori



Bacău 3 ploi



Baia Mare 5 ploi



Brașov 9 nori



Cluj Napoca 7 cer senin



Constanța 13 cer senin



Craiova 11 nori



Galați 12 nori



Iași 9 ploi



Oradea 8 nori



Pitești 9 soare



Reșița 4 nori



Sibiu 7 ploi



Suceava 9 ploi

Timișoara 6 nori

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 06:46



Soarele apune: 16:29



Presiune atmosferică: 1022 mmHg



Viteza vântului: 5 km/h N-E