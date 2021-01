Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza METEO pentru fiecare regiune a ţării

Vremea se va raci usor indeosebi in sud, insa temperaturile inca vor ramane mai ridicate in comparatie cu media climatologica a ultimei decade a lunii ianuarie. Vor mai cădea ninsori in Baragan si in Dobrogea. Local se va depune strat de zapada, destul de consistent in Dobrogea si in estul Baraganului. Vantul va sufla moderat in sudul Banatului, moderat spre tare in Dobrogea (mai ales spre seara) si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni.Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 0 si 5 grade in Transilvania si Maramures (cu cele mai scazute valori asteptate in depresiunile din estul Transilvaniei), 2-6 grade in Banat, Crisana si Oltenia, 4-9 grade in Munteniа si Dobrogea si 3-7 grade Celsius in Moldova.

București:

Miercuri: -4/3 ninsori

Joi: -4/5 nori



Vineri: -1/4 nori

Sâmbătă: 4/5 nori





Temperaturi în principalele orașe:



București 3 ninsoare



Bacău 4 ploi



Baia Mare 5 precipitații mixte



Brașov 3 precipitații mixte



Cluj Napoca 5 ploi



Constanța 5 nori



Craiova 5 nori



Galați 2 nori



Iași 7 nori



Oradea 3 ninsoare



Pitești 6 ploi



Reșița 5 nori



Sibiu 5 ploi



Suceava 4 nori

Timișoara 5 precipitații mixte

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:44



Soarele apune: 17:13



Presiune atmosferică: 1010 mmHg



Viteza vântului: 3 km/h N-E