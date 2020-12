Prognoza METEO pentru 31, 1, 2, 3 ianuarie: Cer noros

Vremea va fi deosebit de calda in toata tara, dar in general inchisa in jumatatea vestica a teritoriului, unde pe spatii relativ extinse isi vor face aparitia precipitatii sub forma de ploaie. Cantitatile de apa estimate a se acumula vor ajunge izolat pana la 20-30 de mm in vestul Muntilor Apuseni, vestul Carpatilor Meridionali si in sudul Banatului.La munte la altitudini de peste 1800 de metri va ninge si se va depune un strat de zapada de pana la 20 de centimetri, mai ales in zona muntilor Retezat si Godeanu.Vantul va sufla tare in Carpatii Meridionali (cu rafale de pana la 100-120 de km/h pe creste, unde va viscoli si spulbera zapada depusa), moderat in restul masivelor montane si in sudul Dobrogei si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului.

București:

Joi: 2/12 nori

Vineri: 3/11 nori



Sâmbătă: 3/10 soare



Duminică : 3/10 nori





Temperaturi în principalele orașe:



București 12 nori



Bacău 10 nori



Baia Mare 10 ploi



Brașov 12 nori



Cluj Napoca 11 nori



Constanța 12 cer senin



Craiova 14 cer senin



Galați 14 nori



Iași 11 ploi



Oradea 13 nori



Pitești 12 soare



Reșița 9 nori



Sibiu 11 ploi



Suceava 12 nori

Timișoara 13 nori

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 06:51



Soarele apune: 16:44



Presiune atmosferică: 1007 mmHg



Viteza vântului: 4 km/h S-E