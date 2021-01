Prognoza METEO pentru 8, 9, 10 și 11 ianuarie: Precipitații

Vremea se va răci in majoritatea regiunilor, insa va ramane mai calda decat in mod obisnuit pentru prima decada a lunii ianuarie in majoritatea regiunilor. In prima parte a zilei se vor mai semnala unele precipitatii slabe in jumatatea nordica a tarii (predominant sub forma de ploaie). Unele ninsori la altitudini mai joase vor cadea doar local in Maramures, nordul si estul Transilvaniei si in nordul Moldovei, unde se va depune un strat de zapada de pana la 5-7 centimetri.Vantul va sufla tare in Carpatii Orientali si in nordul Moldovei (cu rafale de pana la 70-90 de km/h) si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni.Maximele termice vor urca la pranz pana spre 0-5 grade in Transilvania si Maramures (cu cele mai scazute valori asteptate in depresiunile intramontane din estul Transilvaniei), 2-7 grade in Banat si Crisana, 4-9 grade in Oltenia, Munteniа, Dobrogea si sudul Moldovei si 1-6 grade Celsius in nordul Moldovei.

București:

Vineri: 2/4 ploi

Sâmbătă: 1/5 ploi



Duminică: 3/4 ploi

Luni: 3/3 ploi





Temperaturi în principalele orașe:



București 4 ploi



Bacău 5 ploi



Baia Mare 3 ploi



Brașov 4 ninsoare



Cluj Napoca 6 ninsoare



Constanța 9 cer noros



Craiova 5 ploi



Galați 7 nori



Iași 5 nori



Oradea 5 ploi



Pitești 7 ploi



Reșița 4 nori



Sibiu 6 ninsoare



Suceava 6 ploi

Timișoara 7 nori

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 06:52



Soarele apune: 16:50



Presiune atmosferică: 1014 mmHg



Viteza vântului: 13 km/h S-V