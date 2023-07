Soluție împotriva caniculei. Silviu Gurlui: ”Se discută la nivel înalt despre injectarea unor particule în atmosferă! Sper să nu fie pus în practică!”

La nivel global se discută însă despre injectarea unor particule în atmosferă cu scopul de a reduce cantitatea de lumină din atmosferă.

”Secretarul general al ONU a declarat că „schimbările climatice sunt scăpate de sub control”... Dar când au fost controlate schimbările climatice??? Noi stim că facem mult rău, dar nici "binele" forțat nu ajută, ba dimpotrivă!

Mă refer la injecția de particule care să reducă cantitatea de lumină, în atmosferă, spre sol. Sper să nu fie pusă în practică, pe motiv că "nu mai putem controla clima", a scris profesorul Silviu Gurlui pe Facebook.

El spune ce înseamnă injectarea de particule în atmosferă.

”Este o afirmație nefericită, cumva că noi am controla clima. Bineînțeles că nu se întâmplă așa ceva. Dar, noi putem să influențăm foarte mult în rău evoluția aceasta a climei și se vede acest lucru cu ochiul liber în varii fenomene meteorologice care sunt tot mai severe și în alte fenomene care țin fie de scoarța pământului sau de o serie de fenomene care influențează sau pot să reactiveze o serie de alte fenomene, precum vulcanii sau o serie de cutremure de pământ.

Lucrurile acestea sunt certe pentru că este o influență clară a unor schimbări de climă.

În următoarea perioadă ne îndreptăm spre temperaturi foarte ridicate, iar în zona de sud a României, și în București, vârful va fi undeva pe 13 iulie, când va fi o temperatură mare dar și un vârf de poluare, de praf. Așa îl vedem noi, dinspre zona de sud a Europei”, a explicat acesta la Antena 3 CNN.

”Per total, bineînțeles că noi nu ar trebui să inducem în atmosferă sau să luăm măsuri care se tot cântăresc la nivel înalt, spre a injecta în atmosferă particule care să atenueze radiația solară care ajunge la sol.

În opinia mea această variantă este greșită, pentru că efectele măcar pe termen lung nu sunt cunoscute și pot să aducă mai mult rău decât acel bine pe care noi îl căutăm.

De fapt cea mai importantă problemă este la sol. Noi am tăiat foarte mult pădurile, am avut incendii foarte mari, am poluat foarte mult, temperatura solului este din ce în ce mai mare din acest motiv, agricultură forțata și foarte multe construcții care nu sunt protejate și absorb foarte mult radiația de la soare, radiația este injectată și împrăștiată în aer și apa care este acumulată, respectiv alți compuși chimici, absorb această radiație și duc la o creștere a temperaturii aerului.

Acest lucru este foarte important, această creștere de temperatură la nivel global poate că nu este semnificativă sau nu este foarte mare în opinia multora, de un grad sau un grad și jumătate pe o perioadă foarte mare de timp, însă aceasta este foarte importantă de fapt pentru că aduce o cantitate imensă de apă în atmosferă în plus, este vorba de până la 10% însemnând turbulențe foarte mari în atmosferă, însemnând o cantitate foarte mare de energie care este injectată în atmosferă și există fel și fel de perturbații la care asistăm”, a mai precizat specialistul.