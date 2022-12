Val de aer polar deasupra României: Mâine, vremea se răcește semnificativ în toată țara

Meteorologul Alina Șerban a vorbit la Antena 3 CNN despre cum se schimbă vremea începând din această noapte:

"Ne vom regăsi sub influența unei mase de aer polar, care va determina scăderea valorilor termice. Deja se resimte. Acest lucru s-a resimțit pe parcursul zilei de astăzi în regiunile vestice și nordice, iar mâine în toată țara se va răci accentuat. Vorbim de temperaturi maxime care vor atinge astăzi 19-20 de grade în regiunile sud-estice, iar mâine nu mai mult de 5-6 grade. În aceste condiții, și nopțile vor fi din ce în ce mai reci. Vorbim de nopți cu temperaturi minime negative cam în toate regiunile și cu temperaturi ce vor coborî ușor sub pragul gerului, sub -10 grade în mod deosebit în depresiuni".

Meteorologul vine însă și cu vești bune: de la începutul săptămânii, vremea se va încălzi.

"Această răcire va fi totuși de scurtă durată, pentru că săptămâna viitoare ne așteptăm la o încălzire treptată în toate regiunile, astfel încât temperaturile maxime vor mai atinge și poate chiar vor depăși valori de 10 grade, iar minimele vor deveni ușor ușor pozitive. Dacă în intervalul precedent au fost ploi aproape continuu în jumătatea de vest a teritoriului și au determinat și cantități importante de apă, cantități de peste 30-40 de litri pe metrul pătrat, acestea se vor restrânge treptat și, mai mult decât atât, se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vor mai fi regăsite doar pe arii restrânse în regiunile centrale, în zonele montane, însă slabe cantitativ. Săptămâna care urmează, chiar dacă mai apar precipitații destul de amestecate, în condițiile în care avem variații de masă, acestea vor fi pe arii restrânse, pe aici pe colo, dar și slabe cantitativ. Și în Capitală vorbim de o schimbare semnificativă în aspectul termic, de la o vreme deosebit de caldă la o vreme chiar mai rece decât în mod normal pentru această perioadă.

De la maxime, astăzi de 14-15 grade, la cel mult 5 grade duminică și în jurul a 1 grad luni. Vorbim de temperaturi maxime aici, pentru că minimele vor fi și mai scăzute de atât. Vorbim de minime ce vor coborî la -7 minus 8 grade în zona periferică a Capitalei.

Precipitațiile, dacă apar, sunt neînsemnate, poate din când în când să fie o ploaie slabă sau lapoviță. Dar și în Capitală acest proces va fi de scurtă durată. De la mijlocul săptămânii viitoare se va resimți o încălzire și în zona Capitalei", a precizat meteorologul ANM Alina Șerban, la antena3.ro.