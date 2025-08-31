Vreme instabilă în Capitală. Ploi și descărcări electrice duminică

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o prognoză specială pentru București, valabilă de duminică, 31 august, ora 10:00, până luni, 1 septembrie, ora 06:00.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă, iar temperaturile vor scădea comparativ cu ziua precedentă.

Cerul va fi mai mult noros, iar după-amiaza se vor înregistra averse, pe alocuri moderate cantitativ, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată.

Temperatura maximă a zilei va fi de aproximativ 26 de grade, iar minima, în cursul nopții, se va situa între 15 și 17 grade.