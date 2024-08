2 august, Ziua Internațională a Berii, una dintre cele mai vechi băuturi alcoolice din lume

Scopul prioritar al acestei zile este de a da o ocazie în plus prietenilor şi cunoscuţilor de a se strânge şi a petrece timp împreună, la o bere, la sfârşit de săptămână. Nu este o întâmplare că ziua dedicată acestei băuturi are loc în luna august, vara fiind sezonul ideal pentru cei ce doresc să se răcorească cu băutura din malţ şi flori de hamei. Totodată, Ziua internaţională a berii este dedicată celor care muncesc tot anul pentru a asigura producţia de bere.



Berea este una dintre cele mai vechi băuturi alcoolice din lume, cea mai consumată băutură alcoolică şi a treia cea mai populară băutură, după apă şi ceai, potrivit lucrării "The Barbarian's Beverage: A History of Beer in Ancient Europe" (2004) scrisă de Max Nelson. Regiunile cu o îndelungată tradiţie de producţie a berii se află în Germania, Belgia, Anglia şi Cehia.

În funcţie de temperatura de fermentaţie, berea este împărţită în două categorii principale: de joasă sau înaltă fermentaţie, notează berariiromaniei.ro. Prima, cunoscută şi sub denumirea "lager", include multe varietăţi, printre care Pilsner Lager, Extra Lager, Bock şi Black. Cea de-a doua, numită şi "ale", are un gust mai complex, este mai cremoasă şi conţine nuanţe de arome fructate, caracteristici rezultate în urma procesului de fermentaţie ce durează de la 3 la 6 zile, la o temperatură între 14 şi 25 de grade.



Alte tipuri de bere sunt cea din grâu, berea fără alcool şi berea de fermentaţie spontană, arată berariiromaniei.ro.





Produsă din ingrediente naturale, berea poate juca un rol pozitiv în dietele şi stilul de viaţă al adulţilor, cu condiţia să fie consumată cu moderaţie. Integrată într-un stil de viaţă sănătos şi adoptând o alimentaţie echilibrată, care să conţină fibre, proteine, vitamine, minerale şi carbohidraţi, berea poate oferi organismului beneficii, fiind o băutură alcătuită din ingrediente în întregime naturale: apă, în proporţie de peste 90%, cereale, hamei şi drojdie.



Potrivit Centrului de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie, printre efectele benefice ale berii se numără creşterea indicelui de apă din organism, a masei musculare şi scăderea ţesutului adipos. Totodată, consumul moderat de bere poate ajuta organismul să se adapteze mai repede în urma unui efort fizic intens şi poate conduce la o mai bună oxigenare până la nivelul capilarelor mici, arată beresanatatenutritie.ro.

Berea poate stimula şi puterea antioxidantă a organismului, fapt ce s-ar datora fenolilor pe care berea îi conţine în mod natural datorită ingredientelor sale, hamei şi cereale. Fenolii sunt capabili să contribuie la mărirea capacităţii antioxidante a plasmei, notează beresanatatenutritie.ro.



Un studiu internaţional, publicat de către ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, citat de beresanatatenutritie.ro, a ajuns la concluzia că berea, indiferent dacă este cu alcool sau nu, poate influenţa pozitiv flora intestinală.



Este esenţial de reţinut că efectele pozitive asupra sănătăţii pe care le poate avea berea apar doar în condiţiile unui consum moderat. Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte consumul moderat de bere ca fiind 660 ml/zi pentru bărbaţi şi 330 ml/zi pentru femei, în cazul berii cu o concentraţie de alcool de 5%.



În aprilie 2024, directorul Asociaţiei Berarii României, Julia Leferman, a declarat că piaţa berii din România a continuat să scadă şi în 2023, ajungând la un volum de 15 milioane de hectolitri, cu 5% mai mic raportat la anul anterior, pe fondul majorării accizei, care s-a reflectat în preţuri, şi al acutizării conflictului din Ucraina, ce pune presiune pe furnizarea de materii prime şi costuri mai mari pe lanţul de producţie.



Ideea Zilei internaţionale a berii i-a aparţinut lui Jesse Avshalomov, care, împreună cu mai mulţi prieteni, a convins în anul 2007 patronul unui bar din oraşul american Santa Cruz să declare ziua de 5 august drept zi a berii, potrivit www.internationalbeerday.com. Apoi, evenimentul a fost popularizat pentru a fi marcat ca o sărbătoare la nivel mondial. Astfel, în următorul an, a fost organizată o campanie de promovare în Marea Britanie şi în America de Sud.



Impactul mondial a avut loc în anul 2011, când a fost creat un site de internet unde au fost publicate argumente ce susţineau celebrarea Zilei internaţionale a berii. Iniţiativa a convins numeroşi utilizatori ai reţelelor sociale, astfel încât ziua a fost rapid popularizată. În 2011, au fost organizate 276 de festivităţi în 138 de oraşe din 23 de ţări din întreaga lume.

