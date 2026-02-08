3 semne că pisica te crede puiul ei. Ce înseamnă când frământă „cozonaci”?

Pisicile sunt extrem de independente, cel puțin în comparație cu câinii, și adesea preferă să conducă spectacolul decât să fie abordate pentru îmbrățișări sau joacă. Se pare însă că au un motiv foarte valid: Sunt epuizate de îndatoririle parentale pe care le îndeplinesc pentru tine, puiul lor uriaș!

După cum atestă popularitatea termenului „pui blănos”, mulți dintre noi am ajuns să ne considerăm părinții animalelor noastre de companie. Însă în ceea ce privește pisicile, se pare că este invers, potrivit unor oameni de știință, precum biologul dr. John Bradshaw.

În cartea sa „Simțul pisicii”, Bradshaw, a cărui carieră de cercetare de zeci de ani s-a concentrat în mare parte pe comportamentul pisicilor, explică faptul că, spre deosebire de câini, pisicile nu au fost niciodată crescute în scopuri specifice, altele decât acela de a arăta drăguț. Adăugați faptul că majoritatea pisicilor femele se încrucișează cu motani sălbatici, și aveți o specie care a rămas remarcabil de aproape de strămoșii săi.

Ceea ce înseamnă că ceea ce tindem să presupunem că sunt comportamente afectuoase învățate sunt de fapt instincte primare de îngrijire. Acest lucru se datorează parțial faptului că noi, oamenii, manifestăm adesea comportamente față de pisici, cum ar fi gânguritul ascuțit, care nu numai că imită pisoii, dar sunt semne de slăbiciune în lumea pisicilor.

Așadar, pisicile răspund în consecință, presupunând că ești de fapt doar un pisoi foarte mare!

Iată trei dintre cele mai frecvente comportamente ale pisicilor despre care oamenii de știință spun că arată că pisica ta crede că ești și tu o pisică, doar una care este foarte, foarte mare.

1. Îți aduc cadouri

Majoritatea proprietarilor de pisici au avut experiența în care Fluffy le-a adus jucării, obiecte de uz casnic sau, dacă ești deosebit de norocos, un șoarece sau o pasăre pe care au ucis-o și au lăsat-o în fața ușii sau în dormitor.

Acest comportament fermecător de dezgustător este adesea considerat un fel de ofrandă, dar oamenii de știință spun că este mai probabil legat de comportamentul pe care l-ar avea pisicile în sălbăticie: să-și ducă prada într-un spațiu privat și sigur, unde știu că nu va fi furată de un alt animal.

Dar, mergând cu un pas mai departe, oamenii de știință spun că acest lucru face adesea parte din procesul de învățare a pisoilor cum să vâneze. Așadar, nu numai că sunt siguri că ești prea tânăr și neajutorat pentru a le fura recompensa, dar cred și că ai putea învăța câte ceva despre cum să-ți procuri singur hrana!

2. Se lovesc de tine

Știi acele lovituri dulci cu capul extrem de ciudate pe care ți le dau pisicile? Nu te îmbrățișează și nu te mângâie, probabil te îngrijesc ca și cum ar face cu puii lor.

Acest lucru se datorează parțial faptului că aceste comportamente, precum și frecarea de picioarele tale sau de bunurile tale personale, eliberează feromoni asupra ta sau asupra obiectului, marcându-l ca proprietatea sa.

Însă aceste comportamente ajută și pisicile să se lege de pisoii lor când sunt mici, astfel încât pisoii lor să recunoască mirosul părinților ca fiind sigur și protejat. Deci da, sunt gesturi afectuoase, dar fac parte și din povara de a te crește pe tine, pisoiul lor mare, prost și uriaș.

3. Dorm pe capul tău

Obiceiul pisicii de a dormi pe capul tău nu este doar o ciudățenie enervantă și ciudată. Este vorba despre ceea ce fac pentru a-și proteja pisoii. Pisicile adulte se vor plasa adesea deasupra puilor lor, astfel încât să-i poată supraveghea în timp ce dorm sau se odihnesc. În mod similar, se vor plasa adesea lângă pisoi pentru a acționa ca o barieră între aceștia și orice prădător care se apropie.

Așadar, atunci când pisica ta insistă să se ghemuiască între tăblia patului și capul tău sau nu se mișcă de lângă tine în timp ce dormi sau te relaxezi, da, vrea să fie foarte aproape de tine deoarece crede că ești un pui uriaș care va fi mâncat de un animal sălbatic.

Ce înseamnă frământarea "cozonacilor"

Este un alt comportament care arată că pisicile cred că oamenii sunt pisici uriașe. Însă în sens invers. Este ceva ce pisicile tinere fac burticii mamelor lor pentru a le semnala că ar trebui să continue să producă lapte, potrivit yourtango.com.

Dacă pisica ta este o profesionistă în frământarea cozonacilor șI îți aduce păsările moarte și te linge des? Ei bine, s-ar putea să fie foarte, foarte confuze în legătură cu cine este puiul și cine este părintele, dar în cel mai drăguț mod posibil.