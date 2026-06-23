Ateliere de creație pentru copii la Muzeul Satului: Au început înscrierile

Tabăra include o paletă largă de activităţi, prin care copiii îşi pot petrece vacanţa de vară într-o atmosferă prietenoasă şi rustică, ce aminteşte de curtea bunicilor de la ţară, informează, marţi, instituţia muzeală într-un comunicat transmis AGERPRES.



Timp de patru săptămâni, copiii vor lucra alături de meşteri populari din întreaga ţară şi de artişti plastici, care îi vor iniţia în tainele olăritului, realizării de păpuşi, de podoabe populare, de măşti populare, ţesutului, pictării de icoane pe sticlă, icoane pe lemn, încondeierii de ouă, dansurilor populare, împâslitului lânii, modelajului în lut, picturii şi desenului.



Noutatea acestei ediţii a taberei constă în adăugarea unor ateliere, care, în ultimele luni, au fost apreciate deopotrivă de copii, părinţi, profesori: prelucrarea lemnului, canto popular românesc, teatru, arome, flori şi plante medicinale, fierărie, gravură.



Programul atelierelor este de luni până vineri, între orele 9:00-13:00, pauza de divertisment având loc zilnic, între orele 11:00-12:00, la Scena Dumitra. Fiecare atelier se organizează pentru minimum 5 şi maximum 15 copii.



Taxa de participare este de 400 lei/participant/săptămână şi include accesul însoţitorilor, reducerile pentru fraţi fiind de 50 lei/frate din taxa de 400 lei. Copiii cu vârste între 4 şi 9 ani pot participa numai însoţiţi de un adult. AGERPRES