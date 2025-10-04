Beneficiile castanelor pentru frumusețe: Măști și tratamente

Atât castanele comestibile, cât și extractele de castan sălbatic sunt folosite în industria frumuseții, fiind apreciate pentru efectele lor asupra pielii, circulației și părului.

Beneficiile castanelor pentru frumusețe

Îmbunătățesc circulația – extractul de castan sălbatic este utilizat frecvent în creme pentru picioare obosite, reducând senzația de greutate și sprijinind sănătatea venelor. Hidratează pielea – castanele conțin antioxidanți și acizi grași care hrănesc și mențin elasticitatea pielii. Întăresc firul de păr – clătirile cu infuzie de castane oferă strălucire și fortifică părul. Calmează și protejează – sunt folosite în produse destinate pielii sensibile sau iritate.

Tips & Tricks pentru frumusețe cu castane

Cremă pentru picioare : aplică seara o cremă pe bază de castan sălbatic pentru a reduce umflăturile și a relaxa picioarele obosite.

Scrub delicat : piureul de castane amestecat cu zahăr brun și ulei de cocos poate fi folosit ca exfoliant natural pentru corp.

Mască de păr : amestecă piure de castane cu o lingură de ulei de ricin pentru un tratament revitalizant.

Infuzie tonică: fierbe câteva castane zdrobite în apă și folosește lichidul pentru a-ți clăti părul – adaugă volum și luciu.

Rețetă DIY: mască hidratantă pentru ten cu castane

Ingrediente:

2 linguri piure de castane fierte

1 lingură miere

1 linguriță ulei de măsline

Mod de preparare:

Amestecă toate ingredientele într-un bol mic până obții o pastă cremoasă. Aplică pe față și gât, evitând zona ochilor. Lasă să acționeze timp de 15–20 de minute. Clătește cu apă călduță și aplică apoi crema ta obișnuită.

Rezultat: piele hidratată, catifelată și luminoasă, perfect pregătită pentru sezonul rece.

Castanele nu sunt doar un deliciu culinar, ci și un aliat de nădejde în rutina de frumusețe. Fie că alegi produse cosmetice cu extract de castan sălbatic, fie că pregătești acasă măști și scruburi naturale, vei descoperi că aceste fructe de toamnă pot face minuni pentru piele și păr.