10 cele mai inteligente orașe din lume în 2024

În fiecare an, International Institute for Management Development (IMD) întocmește un index cu cele mai inteligente orașe din lume, luând în calcul punctele forte economice și tehnologice și cum afectează acești factori calitatea vieții.

IMD a colectat date de la rezidenții din 142 de orașe. Aceștia au fost întrebați despre diferite aspecte ale orașelor lor, precum siguranța, mobilitatea, activitatea și oportunitățile pe care le oferă.

Niciun oraș din America de Nord și Africa nu se află în top 20 din acest an. În afara de trei locații, primele 20 de locuri sunt ocupate de orașe din Europa și Asia.

Printre cele mai smart orașe esteCanberra, din Australia, care se află pe locul 3 și a obținut un scor mare pentru lipsa poluării din aer. Are multe spații verzi și oferă un sentiment de apartenență pentru cetățenii minoritari. Orașul are țeluri ambițioase, de a atinge emisii nete 0 până în 2045. Și acest lucru e evident în adoptarea și electrificarea surselor de energie regenerabilă în zonă. Totodată, Canberra oferă și internet rapid, și are programe care încurajează antreprenoriatul.

Pe locul 5 în topul din acest an se află Singapore. A obținut un scor mare la securitate și un nivel mare de conectivitate. Sistemul de transport public din Singapore este îmbunătățit de utilizarea strategică a datelor deschise și tehnologiilor de plăți contactless.

Pe primul loc se află Zurich datorită serviciilor pe care le oferă rezidenților, însă are un cost ridicat al vieții, potrivit useit.ro.

Top 10 cele mai smart orașe din lume în 2024