10 destinații de city-break unde poți ajunge din București cu zboruri low-cost

Iată mai jos, pentru cei ce se gândesc să programeze o vacanță de tip city-break în Europa, 10 destinații unde se poate ajunge din București cu zboruri low-cost:

Viena

Capitala Austriei este unul dintre cele mai vizitate orașe de către turiștii din România. Vacanțele aici sunt destul de avantajoase ca preț, iar zborurile sunt de scurtă durată. În Viena se merge de obicei pentru vacanțe legate de obiectivele turistice din oraș, dar și pentru partea de shopping.

Bruxelles

Capitala Belgiei este de altfel și o capitală a Europei, aici existând principalele instituții ale Uniunii Europene. Este un oraș multi-cultural extrem de atractiv, cu foarte multe obiective turistice. Într-un city break în Bruxelles, merită incluse în program locuri celebre precum Grand Place, parcul inedit Mini Europa, clădirea Atomium, Mannekin Pis, Muzeul Ciocolatei, Parcul Jubileului, Galeriile Regale Saint-Hubert, Parlamentul European și Muzeul de Științe Naturale.

Berlin

Un city-break în Capitala Germaniei oferă acces la un oraș modern, cu multă istorie la pachet. Dacă mergi în Berlin, nu uita de Zidul Berlinului, una dintre principalele atracții. Mergi la East Side Gallery, cea mai mare galerie de artă urbană, cu un total de 1,3 km de mesaje și imagini realizate de artiști din întreaga lume. Nu rata din lista de obiective nici Poarta Brandenburg din Berlin, care se află pe flancul de vest al Pariser Platz din cartierul Mitte.

Londra

Dacă ajungi în cel mai important oraș din Marea Britanie, dincolo de ceea ce găsești în ghidurile turistice, nu uita de distracția pentru care Londra este consacrată. Ai multe atracții, printre care și lumea cazinourilor prestigioase. În Londra există multe cazinouri celebre precum Hippodrome Casino, The Grosvenor Victoria Casino, Empire Casino sau The Palm Beach Casino. Unele cazinouri oferă mai mult decât sloturi, ruletă, blackjack sau baccarat - pe care le regăsim de altfel și în cazinouri online inclusiv în România - și ating chiar alte forme de distracție precum spectacole de cabaret, teatru etc.

Dublin

Dublin este capitala și cel mai mare oraș a Irlandei, pe malurile râului Liffey. Farmecul irlandez este acum la îndemâna românilor, prin prisma acestor curse aeriene low-cost. Guiness Storehouse este cel mai vizitat obiectiv turistic din Irlanda. Poți vizita în călătorie și Castelul Dublin, Catedrala Sf. Patrick, Închisoarea Kilmainham sau Old Jameson Distillery.

Milano

La Milano mergi probabil mai ales pentru shopping, dar ai multe alte locuri frumoase de descoperit în acest oraș superb din Italia. Milano este principalul oraș din zona de nord a țării, pe câmpiile Lombardiei, fiind una dintre cele mai dezvoltate regiuni urbane ale Italiei.

Madrid

Capitala Spaniei te atrage inclusiv prin vremea destul de caldă pe tot parcursul anului. În funcție de tipul de călătorie preferat, poți găsi multe obiective turistice de vizitat în Madrid, dar și în împrejurimi.