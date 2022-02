5.000 de kilometri prin Africa, în cel mai luxos tren din lume (3)

Fiecare și-a petrecut timpul după voie. Eu am ales să stau mult în cabină și să văd pe geam Africa în adevărata ei splendoare. Am avut și câteva opriri mai lungi în gări, ba chiar și câteva mici incidente. Linia destinată, în gări, trenului Rovos era protejată cu un gard din plasă de metal. Când am văzut copiii cu fața lipită de gard și privindu-ne, m-am enervat. Am trecut dincolo de gard, prin fața locomotivei, am luat copiii de mână și ne-am fotografiat, le-am dat buzunare pline de bomboane, tricouri și chiar și niște hârtii de un dolar. Nu mi-a păsat ce mârâiau unii, pentru că bucuria acelor copii era și bucuria mea. Prin gări dădeam pe geam tricouri și hârtii de un dolar chiar la adulți. Devenisem un „personaj” pentru aceste „apucături”, dar 8 din 10 turiști mă aprobau. Asta era important. În aceste două zile am traversat Zambia, în drum spre Ngwerere prin Kapiri Mposhi. Apoi am traversat Lusaka spre Zimbabwe. Lusaka este unul din orașele cu cea mai rapidă dezvoltare din zona asta a Africii de Sud. Traversăm podul Kalue. În sfârșit ajungem Livingstone și traversăm podul spre Cascada Victoria. Debarcăm și ne cazăm la hotelul Cascada Victoria. Dăm o raită pe la micile magazine de suveniruri, iar spre seară ne îmbarcăm în niște mici ambarcațiuni și navigăm pe râul Zambezi, al patrulea ca mărime din Africa, pentru a admira un superb, unic apus de soare. Reîntorși la hotel, o cină pe cinste și la culcare. Dimineața zilei a 8-a însemnat un program la discreție. Eu am ales un tur cu elicopterul pentru a admira Cascada Victoria în toată măreția ei. La 3 după-amiaza am predat camerele, ne-am luat la revedere de la personalul hotelului și ne-am întors cu microbuzele la gara unde ne aștepta trenulețul nostru drag. La ora 16 fix am pornit către Bulawayo, de-a lungul coastei Hwange a Parcului Național. În ziua a 9-a, călătorim cu trenul și traversăm Tropicul Capricornului (atât de cunoscut), în drum spre Gaborone, Botswana. Ce se derula prin fața ochilor mei, greu de descris în cuvinte. În ziua 10, la ora 10 dimineața, ajungem Gaborone. Se procedează la transferul nostru către Tau Lodge, cu scurte formalități vamale, în drum spre rezervația de animale sălbatice Madikwe, unde vom petrece două zile...

Dar fascinanta aventură în Rezervația celor „Cinci Mari”, în articolul de săptămâna viitoare.

Sa ne vedem cu bine impreuna cu animalele salbatice , peste 7 zile !

Va astept dragii mei calatori, la o noua intalnire pe pagina noastra a Jurnalului National.

